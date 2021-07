Robert Downey Sr, père de l’acteur Robert Downey Jr., décède.

L’acteur et réalisateur américain Robert Downey Sr. décède à l’âge de 85 ans.

Le monde du divertissement est en deuil après la mort de l’acteur Robert Downey Sr., père de Robert Downey Jr., décédé à l’âge de 85 ans.

Selon des informations revues par The Sun, l’interprète est décédée aux premières heures du mercredi 7 juillet, à son domicile de New York.

Le New York Daily News a rapporté que Downey Sr. souffrait de la maladie de Parkinson depuis plus de cinq ans.

EXCLUSIF | Robert Downey Sr., cinéaste emblématique de films classiques anti-establishment révolutionnaires tels que “Putney Swope” et “Greaser’s Palace”, est décédé tôt mercredi matin dans son sommeil à son domicile de New York, écrit @ lindastasi.https: //t.co/ W7CNI0EHcz – New York Daily News (@NYDailyNews) 7 juillet 2021

L’acteur laisse dans le deuil sa femme, l’écrivain à succès Rosemary Rogers, et leurs deux enfants, l’acteur Robert Downey Jr. et l’écrivain Allyson Downey.

Robert Downey Sr. est connu pour sa participation à des projets de films tels que “Boogie Nights”, “Magnolia” et “To Live And Die in LA”.

L’acteur a connu un grand succès dès son plus jeune âge dans une carrière artistique qui a duré plus de cinq décennies en tant que réalisateur et scénariste de films indépendants qui ont contribué au mouvement de la contre-culture.

Downey Sr. a réalisé huit films mettant en vedette la performance de son célèbre fils Robert Downey Jr., tels que “Pound”, “Greaser’s Palace”, “Moment to Moment”, “Up the Academy”, “America”, “Rented Lips” , “Trop de soleil”, “Hugo Pool”. Père et fils ont également joué ensemble dans deux films : “Johnny Be Good” et “Hail Caesar”.

Le site Celebrity Net Worth a rapporté que la valeur nette de l’acteur américain s’élève à 10 millions de dollars pour sa remarquable carrière d’acteur et de réalisateur.

Les gens ont détaillé que le dernier projet de Robert Downey Sr. en tant que réalisateur était dans le documentaire “Rittenhouse Square” qui a été créé en 2005, tandis que sur grand écran, il est apparu pour la dernière fois dans la comédie “Tower Heist” en 2011. .

Robert Downey Jr. a statué sur la mort de son père

A travers son compte officiel sur la plateforme Instagram, Robert Downey Jr. a publié un communiqué pour pleurer la mort de son père, dont il a hérité ses gènes artistiques qui l’ont positionné comme l’un des acteurs les plus importants de l’industrie musicale d’Hollywood.

«La nuit dernière, papa est décédé paisiblement dans son sommeil après des années à endurer les ravages de la maladie de Parkinson… Il était un vrai cinéaste non-conformiste et est resté remarquablement optimiste tout au long. D’après les calculs de ma belle-mère, ils ont été mariés pendant un peu plus de 2 000 ans. Rosemary Rogers-Downey, vous êtes une sainte, et nos pensées et nos prières vous accompagnent”, a souligné la star dans sa publication.

Robert Downey Sr. s’est marié trois fois

Le premier mariage de Robert Downey Sr. était avec l’actrice Elsie Ann Downey, mère de ses deux enfants : Robert Downey Jr. et Allyson Downey. Le couple divorce en 1975.

Le deuxième mariage de Downey Sr. était avec l’actrice et écrivain Laura Ernst, décédée en 1994 des suites de la sclérose latérale amyotrophique.

Le troisième et dernier mariage de l’acteur était avec l’écrivain à succès Rosemary Rogers, avec qui il a partagé ses dernières années de vie à New York.