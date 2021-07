Robert Downey Sr, père de Robert Downey Jr., est décédé.

. – Robert Downey Sr., un acteur et réalisateur qui est également le père de l’acteur Robert Downey Jr., est décédé, selon un article de son fils. Il avait 85 ans.

“RIP Bob D. Sr. 1936-2021… Papa est décédé paisiblement dans son sommeil la nuit dernière après des années à endurer les ravages de la maladie de Parkinson… il était un vrai cinéaste non-conformiste et est resté remarquablement optimiste tout au long… ma belle-mère, ils ont été mariés pendant un peu plus de 2 000 ans », a écrit Downey Jr. en hommage à son père sur sa page Facebook vérifiée. “Rosemary Rogers-Downey, vous êtes une sainte, et nos pensées et nos prières vous accompagnent.”