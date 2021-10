Robert Durst accusé du meurtre de sa femme Kathie Durst en 1982

Robert Durst sera enfin jugé pour le meurtre présumé de sa femme, Kathie Durst, en 1982 – c’est-à-dire s’il survit au COVID-19 et à son état déjà incroyablement fragile.

Un grand jury de l’État de New York a entendu des témoignages la semaine dernière et l’accusation de meurtre a été déposée mardi dans le comté de Westchester. Le bureau du procureur confirme que les accusations ont été déposées, mais ne commentera pas davantage.

On ne sait pas quand il sera jugé, mais l’ancien magnat de l’immobilier – présenté dans le documentaire de HBO, « The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst » – est déjà au seuil de la mort. Comme vous le savez, un jury de LA a condamné Durst la semaine dernière pour le meurtre de Susan Berman, et l’a condamné à la prison à vie.

Deux jours plus tard, Durst, 78 ans, était placé sur un ventilateur après avoir contracté le coronavirus.

Rappelez-vous, Durst a apparemment avoué sur un micro ouvert lors de l’enregistrement d’une interview pour ‘The Jinx’ … en disant: « Qu’est-ce que j’ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr. »

Lire du contenu vidéo

HBO

Il semble qu’il soit loin d’être jugé dans l’État de New York, mais l’accusation de meurtre pourrait au moins être une victoire morale pour la famille de Kathie Durst. Elle a disparu en 1982 et son corps n’a jamais été retrouvé.