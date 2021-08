Lors d’un témoignage à succès dans son procès pour meurtre en cours, le tueur accusé Robert Durst, 78 ans, a admis avoir menti pendant deux décennies à propos de la soi-disant note de «cadavre» qui a conduit la police de Beverly Hills à victime Susan Berman, 55. Pendant des années, il a insisté sur le fait que ce n’était pas lui et que seul le vrai tueur aurait pu l’écrire. Maintenant, après avoir omis de remettre en question l’analyse d’un expert en écriture, Durst a déclaré aux jurés qu’il se trouvait en fait chez Berman ce jour fatidique du 23 décembre 2000 et a envoyé le court message.

La note tire son nom du fait qu’elle ne contient que le mot «cadavre» et l’adresse où les autorités ont trouvé les restes de Berman.

« Vous avez menti à ce sujet pendant des années ? » a demandé à son avocat de la défense Dick DeGuérin.

“Oui,” répondit Durst.

“Pourquoi?” insista l’avocat.

“Parce que c’est une chose difficile à croire”, a déclaré Durst, se référant à son affirmation selon laquelle il l’avait écrit mais n’était pas le tueur. “Je veux dire, j’ai du mal à y croire moi-même.”

Il ne s’est pas contenté de raconter une histoire différente pendant des années. Il a déclaré aux producteurs du documentaire de HBO The Jinx que seul le vrai tueur aurait pu écrire la note et que cette personne avait pris un “gros risque” en le faisant.

“La personne qui a écrit la note l’a tuée”, filleul Howard Altman, décrivant une conversation en prison qu’il a eue avec Durst, selon le New York Times.

L’affaire est une saga de plusieurs décennies d’effusion de sang, marquée par son comportement bizarre au fil des ans. Les procureurs du comté de Los Angeles affirment qu’il a tué sa femme Kathleen McCormack Durst en 1982 et a recruté un ami fidèle Berman pour aider à le couvrir, bien qu’aucune accusation n’ait été déposée pour la mort de Kathie. Mais Robert Durst craignait en 2000 que Berman n’avance avec ce qu’il savait, alors il lui a tiré dessus et l’a tuée comme une exécution dans sa maison de Beverly Hills, ont déclaré les autorités. Durst a déménagé à Galveston, au Texas, où il a tiré et tué un voisin Morris noir. Il a maintenu sa légitime défense et a été acquitté pour meurtre en 2003, bien qu’il ait été reconnu coupable d’avoir démembré le corps de Black. Les enquêteurs n’ont jamais trouvé la tête, c’est là que Durst a tiré sur Black.

Il a rendu visite à Berman chez elle et l’a trouvée morte, selon sa nouvelle version des événements. Durst a appelé le 911 à partir d’un téléphone public, mais a décidé de ne pas donner son nom. Il a également noté qu’il avait une voix très distinctive. Au lieu de cela, il écrirait la note du cadavre, qui, comme indiqué précédemment, incluait une faute d’orthographe quelque peu idiosyncratique du mot «Beverley».

Il a dit qu’il avait pris du Percocet la veille à cause d’une migraine.

“Cela a tendance à vous rendre groggy et à avoir la gueule de bois le lendemain”, a-t-il déclaré, essayant d’expliquer pourquoi il ne se souvenait pas de certaines choses à propos de ce jour-là.

« Alors, vous étiez groggy et la gueule de bois du Percocet ? » dit DeGuérin.

« Oui », a déclaré Durst.

Il a également essayé d’expliquer pourquoi il avait menti au fil des ans au sujet de la rédaction de la note du cadavre.

“Parce qu’il est très difficile de croire, d’accepter, que j’ai écrit la lettre et que je n’ai pas tué Susan Berman”, a-t-il déclaré.

Durst a en fait raconté une histoire quelque peu similaire sur le démembrement de Black. Il a découpé le corps de l’homme parce que personne ne croirait qu’il l’a tué en état de légitime défense, a-t-il déclaré en 2003, selon le Times.

