Robert Durst, assassin condamné et sujet de « The Jinx », décédé à 78 ans

Robert Durst, membre d’une dynastie immobilière new-yorkaise condamné pour le meurtre de Susan Berman en septembre 2021, soupçonné d’être impliqué dans la disparition de sa femme et jugé pour le meurtre d’un voisin, est décédé. Durst, dont la vie a fait l’objet de la série documentaire HBO 2015 The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst, avait 78 ans. Son avocat, Chip Lewis, a déclaré qu’il était décédé lundi matin en détention à Stockton, en Californie.

Durst est décédé à l’hôpital général de San Joaquin, où il subissait des tests, a déclaré Lewis au New York Times. Il a fait un arrêt cardiaque et n’a pas pu être réanimé. Durst a été testé positif au COVID-19 après avoir été reconnu coupable du meurtre de Berman. Son avocat a déclaré que le virus avait aggravé les problèmes médicaux déjà existants de Durst.

En octobre, Durst a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour le meurtre de Berman. Plus tard ce même mois, les autorités de New York ont ​​accusé Durst de deuxième degré en lien avec la mort présumée de sa première épouse. Kathie Durst. Kathie a été vue pour la dernière fois en janvier 1982 et aucun reste n’a été trouvé. Les procureurs ont déclaré que Durst avait tué Berman en 2000 parce qu’elle connaissait les détails de la disparition de Kathie.

Durst a fait l’objet d’une fascination médiatique pendant quatre décennies, à commencer par la disparition de Kathie. Il a rencontré Berman, la fille d’un chef de la mafia de Las Vegas, à l’UCLA en 1965, et elle est devenue la porte-parole officieuse de Durst après la disparition de Kathie. Les procureurs pensaient que Berman avait aidé Durst à dissimuler la mort de Kathie et Durst a décidé de la tuer après avoir appris que la police voulait lui parler.

En 2001, Durst a été accusé d’avoir tué Morris Black, qui était le voisin de Durst lorsqu’il vivait à Galveston, au Texas. Black et Durst, 71 ans, qui vivaient parfois dans l’appartement en tant que femme, se sont disputés une nuit. La dispute s’est terminée avec le coup de feu de Durst, tuant Black. Durst a démembré le corps de Black et a jeté certains des restes dans la baie de Galveston. Après avoir sauté sous caution, Durst a été retrouvé en Pennsylvanie après avoir volé un sandwich. Lors de son procès en 2003, Durst a revendiqué la légitime défense et a été acquitté.

Durst a été arrêté pour le meurtre de Berman en 2015, mais le procès n’a commencé qu’en mars 2020 et a été suspendu pendant deux mois en raison de la pandémie de coronavirus. En attendant son procès, Durst a été placé en détention et a été traité pour un cancer de l’œsophage et des fluides sur le cerveau. Certaines des preuves les plus dommageables du procès sont venues de Durst lui-même, y compris les interviews que Durst a faites pour The Jinx. Dans la finale de l’émission, Durst est entré dans une salle de bain et, ignorant apparemment que son microphone était toujours allumé, a déclaré: « Qu’est-ce que j’ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr. »

L’affaire comprenait également une « note de cadavre » écrite à la police de Los Angeles. Ils ont reçu la lettre anonyme juste avant de devoir interroger Berman en 2000. La lettre indiquait à la police où ils pouvaient trouver un « cadavre », où Berman a été trouvé. Durst a nié avoir écrit la lettre, mais ses avocats ont finalement concédé qu’il l’avait fait. Ils ont affirmé que c’était seulement la preuve que Durst était au courant du meurtre, pas qu’il l’avait commis. Au cours du procès, Durst a continué de nier avoir tué Berman.

Durst était le fils aîné du regretté investisseur et développeur new-yorkais Seymour Durst. Il était séparé de sa famille et de son frère, Douglas Durst, qui est maintenant le président de la Durst Organization. Au cours du procès, Douglas a déclaré que son frère « aimerait m’assassiner » et a déclaré qu’il avait engagé des agents de sécurité pour son voyage à Los Angeles.