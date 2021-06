Robert Durst comparaît devant le tribunal après une hospitalisation couvert d’une couverture virale ⋆ 10z

Accusé de meurtre Robert Durst, 78 ans, est revenu au tribunal lundi après avoir été hospitalisé pour ce que ses avocats décrivent comme de graves problèmes médicaux. Juge Mark E. Windham a décidé que le procès du meurtre de type exécution de 2000 Susan Berman, 55 ans, va néanmoins de l’avant. Les deux parties se sont disputées au début du tribunal au sujet de la comparution de Durst, qui s’est présenté au tribunal en tenue de prison et a comparu devant le tribunal avec un fauteuil roulant étiqueté comme appartenant à la prison.

Durst était également visiblement recouvert d’une couverture.

#RobertDurst –

Encore une fois la défense objectant que le jury saura que Durst est en détention en portant des vêtements de prison. CEPENDANT, son fauteuil roulant porte la propriété de la prison de Los Angeles. Le jury l’a vu tous les jours. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/ftPL4vJy7B – Cathy Russon (@cathyrusson) 14 juin 2021

#RobertDurst – EN DIRECT : Le jury est là. Durst est recouvert d’une couverture. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/fNqmQ1MGwD – Cathy Russon (@cathyrusson) 14 juin 2021

L’audience de lundi était un autre développement surréaliste dans une histoire qui s’étend sur plusieurs décennies. L’accusation a tenté de montrer que l’accusé a tué Berman à cause de ce qu’elle savait de la disparition en 1982 de la femme de Durst. Kathie Durst (née McCormack). La défense a déclaré que l’accusé Durst avait découvert Berman chez elle, mais qu’il ne s’était enfui que dans la panique, pas parce qu’il était responsable. Durst déménagerait au Texas, et tuerait et démembrerait son voisin Morris Noir. La défense de Durst à l’époque a soutenu qu’il ne faisait que se protéger et l’a acquitté de l’accusation de meurtre. La tête de Black n’a jamais été retrouvée.

Le procès a été bloqué l’année dernière en raison de la pandémie de COVID-19. Sa défense a récemment tenté de le reporter davantage, affirmant que Durst avait un cancer de la vessie. Windham s’est rangé du côté du procureur John Lewin, qui a soutenu que l’objectif de la défense était de faire « disparaître » le procès. En d’autres termes, les avocats ont été accusés d’avoir essayé de manquer le temps, pour ainsi dire.

Windham a renvoyé les jurés chez eux tôt jeudi. Durst était à l’hôpital, a-t-il dit.

“M. Durst n’est pas là », a-t-il déclaré. “Nous comprenons qu’il est à l’hôpital de la prison à cause d’un incident impliquant sa santé ce matin.”

Lewin a de nouveau déclaré au juge lundi que Durst était en train de parler d’une fausse démence.

#RobertDurst – Procureur John Lewin : Cela n’existe pas dans le vide. Nous devons regarder l’histoire. Durst est sur une cassette à propos de la démence simulée. Il est sur bande pour obtenir Covid afin que ce procès puisse recommencer. « Il ne veut pas être ici. Il ne veut pas que ce procès se poursuive. pic.twitter.com/XAKGWctcUC – Cathy Russon (@cathyrusson) 14 juin 2021

« Au cours des procès pénaux, les jurés ne sont censés recevoir aucune information indiquant que le prévenu est incarcéré car, pour des raisons évidentes, cela est considéré comme préjudiciable au prévenu. » Julie Rendelman, un analyste de Law&Crime Network et avocat de la défense pénale non affilié à l’affaire, a déclaré à Law&Crime dans un e-mail. « Par conséquent, les tribunaux évitent de permettre aux jurés de voir un accusé en tenue de prison, des menottes ou tout ce qui pourrait les faire croire qu’il est incarcéré. Ici, l’accusé insiste sur le fait qu’il ne peut physiquement pas se changer en vêtements non-prison. On ne sait pas s’il s’agit simplement d’une manipulation de la part de Durst pour tenter de ralentir le processus du procès. La solution est la bonne : il suffit de couvrir les vêtements de la prison. Cela dit, il semble assez absurde que personne n’ait soulevé de problème concernant la visibilité du fauteuil roulant auprès du jury en indiquant qu’il appartenait à la prison, il semble donc que le chat soit déjà sorti du sac pour ainsi dire. Quoi qu’il en soit, je ne pense pas que le fauteuil roulant (ou les vêtements de prison) sera une base gagnante pour faire appel en supposant qu’il y ait une condamnation.

