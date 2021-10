Robert Durst condamné à la prison à vie pour le meurtre de Susan Berman

Lire du contenu vidéo

Robert Durst passera le reste de sa vie en prison… le juge vient de le condamner à la prison à vie, sans possibilité de libération conditionnelle, dans le meurtre de Susan Berman.

Le procès du frêle homme de 78 ans a commencé en mars 2020, a été ajourné de 14 mois en raison de la pandémie de COVID-19 … mais maintenant il s’est terminé avec le juge Mark E. Windham le condamnant à perpétuité derrière les barreaux, jugeant que la culpabilité de Durst a été prouvée au-delà de tout doute raisonnable de plusieurs manières.

Avant la condamnation, l’équipe juridique de Durst a lancé un Je vous salue Marie pour un nouveau procès alléguant plusieurs erreurs du tribunal … mais le juge l’a abattu.

Après cela, il y a eu une série de déclarations émotionnelles sur l’impact de la victime – dont un membre de la famille appelant Durst à révéler l’emplacement de Kathy Durst‘s – et le fils de Susan a longuement expliqué comment sa mort a affecté négativement sa vie.

Comme nous l’avons signalé … Durst était coupable dans le meurtre de sa meilleure amie, Susan, et il risquait la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

La condamnation pour meurtre au premier degré et la condamnation surviennent plus de 6 ans après Durst sans doute a avoué le meurtre Berman et sa femme, Kathy, sur un micro chaud pendant le tournage du documentaire « The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst ».

Dans le doc de HBO, vous entendez Durst se marmonner : « Vous êtes pris… Qu’est-ce que j’ai fait ? Je les ai tous tués, bien sûr. » Il prétend qu’il était riche en méthamphétamine lorsqu’il a fait la confession.

Vous vous souviendrez … Kathy a disparu en 1982 et il est largement soupçonné que Durst l’a tuée, bien qu’elle n’ait jamais été retrouvée et qu’il n’ait jamais été inculpé. La famille de Kathy a déposé une plainte pour mort injustifiée contre Durst, mais il a marqué un « W » juridique dans cette poursuite.

Les procureurs du comté de Los Angeles ont tenté de prouver que Durst avait tué Berman parce qu’elle savait quelque chose sur la mort de Kathy. Le corps de Berman a été retrouvé la veille de Noël en 2000, et seulement 2 jours plus tard, le LAPD a reçu une lettre de quelqu’un disant aux flics où le corps de Susan pouvait être trouvé.

La police a déclaré avoir lié la lettre à Durst, mais l’affaire est devenue froide … jusqu’à ce qu’elle soit rouverte à la suite du document de HBO.

La condamnation intervient près de 20 ans après que Durst a été jugé pour le meurtre en 2001 d’un voisin du Texas. Dans ce procès, il a affirmé avoir accidentellement tiré sur le voisin au front lors d’une bagarre. Durst a été acquitté en 2003.