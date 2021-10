Robert Durst condamné à perpétuité pour le meurtre de Susan Berman

METTRE À JOUR: Robert Durst a été condamné à la prison à vie le jeudi 14 octobre, a confirmé un porte-parole du procureur du district de Los Angeles à E! Nouvelles. La condamnation intervient un mois après qu’il a été reconnu coupable du meurtre d’un journaliste Susan berman il y a plus de 20 ans.

____________________________

Robert Durst a été reconnu coupable d’avoir tué Susan berman En 2000.

Procureur de district du comté de Los Angeles Georges Gascon a annoncé qu’un jury avait déclaré l’héritier immobilier de 78 ans coupable du meurtre au premier degré de Berman, son ancien ami et confident de longue date.

« La décision du jury démontre comment notre système juridique peut fonctionner pour tenir les personnes responsables, quels que soient leur richesse et leur statut dans la vie », a déclaré Gascón. « Je tiens à féliciter notre équipe de poursuite et nos enquêteurs pour leur travail diligent afin de rendre finalement justice à ceux qui attendent depuis plus de 20 ans. »

Au cours du procès, les procureurs ont déclaré que Durst avait abattu Berman dans sa maison de Los Angeles dans la nuit du 23 décembre 2000.

Avant sa mort, Berman aurait eu l’intention de parler aux enquêteurs de New York de la disparition de la femme de Durst, Kathie, disparu en 1982 et toujours introuvable. Selon les procureurs, elle voulait avouer avoir donné à Durst un faux alibi.

Durst a été jugé pour la première fois en mars 2020, mais la procédure a été interrompue lorsque la pandémie de coronavirus a commencé. Après une pause de 14 mois, le jury est retourné au palais de justice de Los Angeles en mai pour reprendre la procédure.