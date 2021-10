Robert Durst est hospitalisé avec Covid quelques jours après sa condamnation à perpétuité, selon son avocat

Robert Durst regarde les jurés alors qu’il apparaît dans une salle d’audience d’Inglewood avec ses avocats pour les premiers arguments de clôture présentés par l’accusation dans le procès pour meurtre du scion immobilier de New York qui est accusé du meurtre de l’amie de longue date Susan Bermans à Benedict Canyon juste avant La veille de Noël 2000. Palais de justice d’Inglewood le mercredi 8 septembre 2021 à Inglewood, CA.

Al Seib | Temps de Los Angeles | .

L’héritier de l’immobilier new-yorkais en disgrâce, Robert Durst, a contracté Covid-19 et est actuellement sous ventilateur, a déclaré son avocat à NBC News.

« Tout ce que nous savons, il a été testé positif pour Covid-19, il est à l’hôpital et sous ventilateur », a déclaré Dick DeGuerin au point de vente. « Il avait l’air affreux jeudi, le pire que je ne l’ai jamais vu. Il avait du mal à respirer, il avait du mal à parler. »

Le diagnostic survient deux jours seulement après que Durst, 78 ans, a été condamné à la prison à vie pour le meurtre d’un ami proche il y a plus de deux décennies. Les jurés ont condamné Durst le mois dernier pour la mort de Susan Berman, qui a reçu une balle dans la nuque à son domicile le 23 décembre 2000.

Les procureurs ont déclaré que Berman était censé parler à la police d’un faux alibi qu’elle aurait donné à l’héritier immobilier après la disparition de sa femme en 1982. (Kathie Durst n’a jamais été retrouvée et était présumée morte.)

Durst s’est ensuite caché à Galveston, au Texas, où il s’est déguisé en une femme nommée Dorothy Ciner, a rapporté NBC News.

Durst a également tué et démembré son voisin, Morris Black, en septembre 2001 au Texas, mais il a été acquitté par le tribunal pour des allégations de légitime défense.

Cependant, les projecteurs sur Durst ont été ramenés à la suite d’une série HBO 2015, « The Jinx: The Life and Death of Robert Durst », où il a semblé avouer les meurtres.

Un microphone que Durst portait l’enregistrait dans la salle de bain en se chuchotant : « Tu es pris ! Qu’est-ce que j’ai fait ? Je les ai tous tués, bien sûr. »

Durst a été arrêté à la Nouvelle-Orléans en 2015.