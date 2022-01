Robert Durst, meurtrier purgeant une peine d’emprisonnement à perpétuité, décédé à 78 ans

Robert Durst — qui purgeait une peine d’emprisonnement à perpétuité pour le meurtre de son ami, Susan Berman, après avoir semblé l’avouer lors du tournage du documentaire de HBO « The Jinx » – est décédé.

L’avocat de Durst a déclaré qu’il était décédé lundi matin d’un arrêt cardiaque … bien qu’il ait également récemment lutté contre un cancer de la vessie, entre autres problèmes de santé mettant sa vie en danger. L’avocat de Durst dit qu’il a été déclaré mort à l’hôpital général de San Joaquin.

Bien sûr, Durst est récemment tombé avec COVID-19 … et a été placé sur un ventilateur par conséquent. Ceci est venu après il a été reconnu coupable par un jury de ses pairs, et a été condamné à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle.

Comme nous l’avons signalé … il avait été dans et hors du tribunal au cours des dernières années pour son procès pour meurtre après une interruption de 14 mois en raison de la pandémie. Il avait été accusé d’avoir tiré une balle dans la tête de Berman à son domicile de Bev Hills en décembre 2000… prétendument parce qu’elle aurait pu avoir des informations sur la mort mystérieuse de sa femme, Kathie, disparu en 1982.

Vous vous souviendrez que Durst était éclaté en 2015 quelques semaines seulement après que « The Jinx: The Life and Deaths of Robert Durst » a commencé à être diffusé sur HBO … incitant le LAPD à rouvrir l’affaire Berman.

La mini-série a exploré des allégations bizarres et troublantes contre Durst et pourquoi il aurait été impliqué dans la mort de Susan et Kathie. Le doc s’est également penché sur la façon dont il a été acquitté pour le meurtre d’un voisin du Texas en 2001.

Le moment à couper le souffle est venu à la fin du documentaire lorsque Durst était pris sur un micro chaud apparemment avouer les meurtres en disant: « Qu’est-ce que j’ai fait? Je les ai tous tués, bien sûr. » Durst avait pensé que son micro était éteint après s’être excusé d’aller aux toilettes.

Durst est né le 12 avril 1943. Son père était un riche magnat de l’immobilier à New York et Durst, le fils aîné, était l’héritier de cet empire d’une valeur de plus d’un milliard de dollars. Il a épousé Kathie, alors âgée de 20 ans, en 1973.

Une décennie plus tard … Durst aurait déclaré à la police qu’il avait déposé Kathie dans une gare du nord de l’État de New York, dans le comté de Westchester, et aurait affirmé qu’il ne l’avait plus jamais revue. Il a signalé sa disparition quelques jours plus tard.

Durst a déménagé au Texas en 2000. Un an plus tard… un torse a été retrouvé et les flics ont trouvé des sacs poubelles contenant des membres humains et d’autres objets liés au bâtiment où vivait Durst.

Il a été inculpé pour le meurtre de son voisin, mais il a sauté une date d’audience et était en fuite. Les autorités l’ont trouvé en Pennsylvanie, mais il a finalement été déclaré non coupable et acquitté en 2003.

Ryan Gosling a interprété Durst dans le film de 2010 « All Good Things ». Après la sortie de ce film, Durst a demandé à un cinéaste de présenter le documentaire qui est finalement devenu « The Jinx », diffusé sur HBO en 2015.

Durst avait 78 ans.