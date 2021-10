Robert Durst placé sous respirateur après avoir contracté le COVID-19 au milieu de la condamnation pour meurtre

Robert Durst se bat pour sa vie en prison… littéralement. Durst a récemment été condamné à la prison à vie et est maintenant connecté à un ventilateur alors qu’il combat le COVID-19. Son avocat a annoncé la nouvelle à TMZ lors d’une récente conversation. L’avocat de Durk, Dick DeGuerin, a déclaré à plusieurs médias le 16 octobre que Durst était sous respirateur depuis quelques jours après avoir contracté le coronavirus. Les médecins n’ont pas encore fait de mise à jour officielle.

L’avocat de Durst a déclaré qu’il n’avait pas l’air bien le jeudi 14 octobre. Durst a été reconnu coupable de meurtre récemment et malgré cela, son avocat a déclaré qu’après l’avoir vu à l’hôpital récemment, c’était « le pire que je l’ai jamais vu . » Durst aurait eu du mal à respirer et à parler.

Lors de sa condamnation lors de son procès pour meurtre, Durst s’est assis tranquillement. Il semblait frêle et faible dans un fauteuil roulant tout en portant un masque facial au milieu de la pandémie. On ne sait pas s’il a été testé positif ou non lors de son audition.

Durst devrait vivre le reste de sa vie en prison sans possibilité de libération conditionnelle. Il a été reconnu coupable du meurtre de son amie, Susan Berman, en 2000. Bien qu’il n’ait jamais été officiellement inculpé pour le crime, beaucoup pensent que Burman avait l’intention de fournir des informations liant Durst à la disparition de son épouse d’alors, Kathy. Kathy a disparu dans les années 1980.

Les meurtres et disparitions présumés dont Durst est accusé ont été documentés dans le documentaire de HBO The Jinx. À la fin du documentaire, Durst aurait avoué le meurtre de Kathy et de Susan. La confession présumée a été entendue au micro, où Durst a déclaré: « Je l’ai tuée ». il a nié avoir jamais été impliqué avant le moment du micro chaud.

Durst a 78 ans. Avant son diagnostic de COVID-19, sa santé était déjà en déclin.