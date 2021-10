Robert Durst a été officiellement inculpé de la mort de son ex-femme Kathie Durst. Kathie a disparu en 1982. Robert est un suspect de longue date dans cette affaire. L’accusation a été déposée le vendredi 22 octobre, une semaine seulement après que Robert a été condamné à la prison à vie pour le meurtre de Susan Berman.

Berman a été abattue en 2000 et la police a déclaré qu’elle se préparait à donner aux enquêteurs des informations sur le rôle de Robert dans la disparition et le meurtre de Kathie. Elle aurait aidé à dissimuler le meurtre de Kathie et avait l’intention de parler aux autorités de son propre rôle. Berman et Robert étaient amis de longue date.

Nick Chavin, un ami de Robert, a témoigné une fois en 2017 que Robert a avoué le meurtre de Berman pendant le dîner. « Je devais le faire, c’était elle ou moi. Je n’avais pas le choix », lui a-t-il dit Robert, selon le LA Times.

Les procureurs dans l’affaire pensent que Kathie a tué et a demandé l’aide de Berman avec un alibi. Robert aurait demandé à Berman de se faire passer pour Kathie lors d’un appel téléphonique à son doyen de la faculté de médecine afin de faire croire que Kathie était toujours en vie.

NBC News rapporte que Kathie avait 29 ans lorsqu’elle a disparu le 31 janvier 1982. Le corps de Kathie n’a jamais été retrouvé. La famille de Kathie a demandé qu’elle soit déclarée légalement décédée en 2017. En 1990, Robert a divorcé de Kathie, invoquant l’abandon.

Robert n’a été inculpé de sa disparition que récemment, bien qu’il y ait eu plusieurs tentatives depuis sa disparition pour clore l’affaire. Le dossier de Kathie a été rouvert pour la première fois en 1999. À l’époque, les autorités ont fouillé la maison du couple et un lac voisin.

La raison du changement s’est produite après qu’un jury a commencé la semaine dernière à entendre des témoignages concernant l’affaire. Une source proche de l’épreuve a déclaré à l’Associated Press, bien qu’ils n’aient pas le pouvoir de parler publiquement de l’affaire.

Robert n’a pas eu la meilleure des chances. Il a récemment reçu un diagnostic de COVID-19 et placé sous ventilateur en raison de difficultés respiratoires. Le magnat de l’immobilier a également eu de nombreux autres problèmes médicaux au fil des ans.