Robert et Anny, fiancés de 90 jours, accueillent le bébé n ° 2

La famille 90 Day Fiancé a un autre petit membre à bord !

Robert ressorts et Anny François, qui ont été présentés pour la première fois aux fans lors de la septième saison de la série à succès TLC, ont accueilli leur deuxième enfant ensemble – un petit garçon. Robert, qui est maintenant père de sept enfants, dont la petite fille de 13 mois du couple, Brenda, s’est rendu sur Instagram Stories pour partager les nouvelles réconfortantes du mardi 7 septembre. 7.

“Beaucoup d’amour et de respect pour ma femme qui est la vraie guerrière”, a écrit la star de télé-réalité. “A donné naissance à notre petit garçon.” Ajoutant les mensurations de leur deuxième bébé à la naissance, il a également écrit : “9 lb, 3 oz, 21 pouces de long”. Dans son annonce passionnante, Robert n’a pas encore révélé le nom de leur deuxième paquet de joie.

Le couple, qui apparaît également dans 90 Day Fiancé: What Now? et 90 Day Fiancé: Pillow Talk, ont annoncé pour la première fois qu’ils attendaient leur deuxième bébé ensemble plus tôt cette année.