Robert Glasper annonce des événements en direct en partenariat avec On Air

Aujourd’hui, pianiste, compositeur et producteur quatre fois lauréat d’un Grammy Robert Glasper a annoncé une paire de diffusions en direct uniques et visuellement immersives présentées en partenariat avec On Air.

Le premier spectacle, Robert Glasper Electric Trio, sera diffusé le vendredi 8 octobre à 20 h HAE, HAP, BST* et AEST* (* 9 octobre) avec les invités Burniss Travis, Justin Tyson et DJ Jahi Sundance assis avec Glasper sur scène . Le deuxième flux, Dîner – un clin d’œil à l’album éponyme acclamé par la critique de l’année dernière – voit la gamme Robert Glasper Electric Trio ajouter un collaborateur, coproducteur et partenaire créatif de longue date, Terrace Martin, ainsi que Christian Scott à Tunde Adjuah. Le dîner sera diffusé le vendredi 29 octobre à 20 h HAE, HAP, BST* et AEST* (*30 octobre). Les billets sont disponibles pour les deux volets.

Glasper déclare : « Je suis vraiment excité que les gens voient ces émissions. Les gens me demandent quand je viens dans leur ville mais je ne peux pas voyager partout en ce moment, évidemment. C’était une expérience vraiment cool de jouer dans l’espace avec des écrans 3D. Cela avait l’air un peu trippant et amusant pendant que nous enregistrions, alors j’ai hâte de le revoir et de pouvoir en faire l’expérience avec des fans qui ne peuvent pas me voir en direct pour le moment. J’espère qu’ils auront autant de plaisir à le regarder que nous en avons eu à l’enregistrer.

On Air repousse les limites en proposant des flux en direct en résolution 4K UHD et en son Dolby Atmos, offrant aux fans une occasion rare de voir l’un des plus grands talents artistiques de cette génération opérer parmi une conception de production de pointe dans une qualité vraiment digne de sa musique. Le PDG d’On Air, Jakub Krampl, a déclaré : « Nous sommes très heureux d’annoncer que la première production d’On Air en dehors des États-Unis sera avec le talentueux Robert Glasper, 4 fois Grammy. Compte tenu des restrictions de voyage actuelles, On Air, avec l’aide de nos partenaires mondiaux, a réalisé l’intégralité de la production à distance. Nous n’aurions pas pu rêver d’un meilleur interprète que Robert, et nous avons hâte que tout le monde assiste non pas à un, mais à deux (!!) spectacles incroyables.

Visitez le site Web d’On Air pour acheter des billets pour les événements en direct de Robert Glasper.