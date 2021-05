Robert Glasper, George Clinton et plus pour jouer au Blue Note Jazz Festival

L’une des premières salles de concert de la ville de New York à accueillir de nouveau le public, Note bleue Jazz Club célébrera sa réouverture avec son festival annuel de jazz Sony Presents Blue Note du 15 juin au 15 août 2021.

Le festival présentera des concerts en personne à la fois à l’intérieur du lieu historique de Greenwich Village et à l’extérieur à SummerStage à Central Park. Les performances au Blue Note Jazz Club marquent le retour d’une scène mythique après sa fermeture en mars 2020.

La programmation des étoiles du festival comprend des concerts SummerStage à Central Park de Chris Botti, George Clinton & Parliament Funkadelic et Galactic avec des invités spéciaux MonoNeon, ainsi que des concerts du Blue Note Jazz Club de Robert Glasper, Jacob Collier, Brasstracks, Ron Carter, Talib Kweli, Eddie Palmieri, John Scofield, Planètes Digables, Keyon Harrold, Mme Lisa Fischer, Ravi Coltrane, Michel Camilo, Al Di Meola, Eric Krasno, Ghost-Note, et plus. Les horaires fixes pour les concerts du Blue Note Jazz Club resteront à 20h00 et 22h30.

«La réouverture du Blue Note et le rétablissement du Festival en 2021 sont une étape importante et importante vers la restauration de la communauté musicale dynamique de New York», a déclaré Steven Bensusan, président de Blue Note Entertainment Group. «La réouverture nous permettra également de célébrer le 10e anniversaire de notre Festival cette année ainsi que le 40e anniversaire du Blue Note New York.»

«Nous ressentons une immense gratitude et appréciation pour les artistes qui se produisent au Blue Note alors que nous rouvrons», a déclaré Alex Kurland, directeur de la programmation de Blue Note, acheteur de talents. «L’héritage et la qualité légendaire du Blue Note sont le résultat de la grandeur et de la magie que les artistes apportent sur scène. Nous sommes reconnaissants de revenir à présenter des spectacles spéciaux et intimes à Blue Note avec des artistes aussi extraordinaires.

Programme du Blue Note Jazz Festival:

SummerStage à Central Park:

Dimanche 20 juin – Chris Botti

Dimanche 27 juin – George Clinton & Parliament Funkadelic

Dimanche 11 juillet – Galactic feat. Anjelika ‘Jelly’ Joseph et MonoNeon

Blue Note (Greenwich Village):

Mardi 15 juin – dimanche 20 juin – Robert Glasper

Lundi 21 juin – Jacob Collier et ses amis

Mardi 22 juin – mercredi 23 juin – Ghost-Note

Jeudi 24 juin – dimanche 27 juin – Ravi Coltrane avec Orrin Evans, Dezron Douglas, Johnathan Blake

Lundi 28 juin – Joel Ross

Mardi 29 juin – jeudi 1er juillet – Eric Krasno Trio (E3 FT Eric Kalb & Eric Finland)

Vendredi 2 juillet – samedi 3 juin – Brasstracks

Dimanche 4 juillet – lundi 5 juillet – Résidence Eddie Palmieri

Mardi 6 juillet – mercredi 7 juillet – Maurice «Mobetta» Brown

Jeudi 8 juillet – dimanche 11 juillet – John Scofield

Lundi 12 juillet – jeudi 15 juillet – Keyon Harrold

Vendredi 16 juillet – dimanche 18 juillet – Talib Kweli avec Live Band

Lundi 19 juillet – Résidence Eddie Palmieri

Mardi 20 juillet – mercredi 21 juillet – James Carter Quartet avec James Hurt, Gerald Cannon, Kahlil Kwame Bell

Jeudi 22 juillet – samedi 24 juillet – Mme Lisa Fischer

Lundi 26 juillet – Michel Camilo

Mardi 27 juillet – Judith Hill

Mercredi 28 juillet – jeudi 29 juillet – Joe Lovano Quartet

Vendredi 30 juillet – dimanche 1er août – Al Di Meola

Lundi 2 août – Résidence Eddie Palmieri

Mercredi 4 août – dimanche 8 août – Ron Carter Quartet avec Renee Rosnes, Jimmy Greene, Payton Crossley

Lundi 9 août – mardi 10 août – Isaiah Sharkey

Mercredi 11 août – jeudi 12 août – Planètes à creuser

Vendredi 13 août – dimanche 15 août – John Pizzarelli Better Days Ahead (Solo Guitar prend Pat Metheny)