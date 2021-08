Robert Guerrero et Víctor Ortiz prédisent leur guerre totale dans le Pacquiao vs. Spence

Robert Guerrero

Trois affrontements passionnants ont été ajoutés à l’undercard FOX Sports PBC dirigé par le sénateur philippin Manny “Pacman” Pacquiao affronter le champion du monde unifié des poids welters WBC et IBF Errol “La vérité” Spence Jr. le samedi 21 août depuis la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Le champion du monde WBA des poids welters, Yordenis Ugas, affrontera l’Argentin Fabian “TNT” Maidana en combat co-star, tandis que les anciens champions du monde Robert “Le Fantôme” Guerrero Oui “Vicieux” Victor Ortiz Ils affronteront dix rounds au poids welter. poids plume aussi Marc Magsayo affronte l’ancien champion du monde Julio Ceja à 10 tours.

Le gars cubain OugasLe joueur de 35 ans (26-4, 12 KO) a été élevé au titre de champion du monde en janvier et vit à Miami, en Floride.

“Tout le monde sait que je suis un guerrier et que je combattrai n’importe qui, alors quand j’ai été initié à ce combat contre Fabián Maidana, j’ai accepté sans hésiter”, dit Ugas. « Je veux dédier ce combat à tous les braves hommes, femmes et enfants qui se battent pour leur liberté à Cuba. Patrie et vie ! «

Né à Santa Fe, Argentine, Maidana (18-1, 13 KO) cherchera à suivre les traces de son frère aîné, Marcos Maidana.

«C’est l’opportunité que j’ai attendue toute ma vie»dit Maidana. «Je suis ravi de faire partie d’une si grande carte. Je suis un homme de peu de mots, donc tout ce que je peux vous dire c’est qu’Ugás est un grand combattant, mais vous verrez le ‘TNT’ que j’ai dans chaque main exploser au visage d’Ugás le 21 août ».

guerrier (36-6-1, 20 KO) a commenté : “Victor Ortiz et moi allons lancer des coups et les fans vont voir une guerre totale. Mon temps hors du ring n’a fait qu’alimenter mon désir de donner aux fans un grand combat.

Ortiz (32-6-3, 25 KO) reviendra sur le ring pour la première fois depuis un match nul en février 2018 contre Devon Alexander. Le natif de Garden City, au Kansas, âgé de 34 ans, qui vit maintenant à Ventura, en Californie, a affronté certains des plus grands noms de la division des poids welters au cours de sa carrière. Ortiz a remporté le championnat des poids welters avec une victoire par décision unanime sur Andre Berto en avril 2011, avant de perdre le titre contre Floyd Mayweather. « Robert Guerrero est une légende que j’ai toujours admirée. J’ai hâte de rivaliser avec lui et de donner aux fans le corps à corps auquel ils s’attendent. J’ai eu un super camp et je suis très excité de faire partie de cet énorme événement. Merci à tous ceux qui m’ont soutenu, je suis prêt à refaire l’histoire ! «