Robert Halfon décrit 3 problèmes liés au « privilège blanc » à l’école | Royaume-Uni | Nouvelles

Des termes comme “privilège blanc” peuvent avoir contribué à une “négligence systémique” de plus de 900 000 élèves blancs de la classe ouvrière qui ont besoin de soutien dans les écoles britanniques, selon les députés. Cela survient alors que le Commons Education Select Committee a déclaré que les écoles devraient examiner si la promotion d’une terminologie aussi “politiquement controversée” est conforme à leurs obligations en vertu de la loi sur l’égalité de 2010. S’adressant à Good Morning Britain, Robert Halfon a déclaré que c’était un “scandale national” que ce a été autorisé à se produire et que « cela oppose un groupe à un autre ».

M. Halfon a déclaré: “C’est un scandale national, il y a plus de 900 000 élèves, de la classe ouvrière blanche, sur des repas scolaires gratuits issus de milieux défavorisés qui, à chaque étape du système éducatif, de la petite enfance à l’enseignement supérieur, sont en difficulté et sous-performants par rapport à tous autres cohortes et presque tous les autres groupes ethniques.

“Un peu moins de 18% de ces élèves obtiennent des laissez-passer en mathématiques et en anglais GCSE et seulement 16% d’entre eux sont des élèves blancs de la classe ouvrière issus de milieux défavorisés qui vont à l’université.

“Et il y a un certain nombre de raisons que nous avons exposées dans notre rapport… les familles défavorisées multigénérationnelles se sont désengagées de l’éducation là où elles vivent.

“Souvent, de l’argent est jeté dans les grandes villes et des critiques sont lancées contre la politique de l’éducation… et les villes sont souvent laissées pour compte où vivent de nombreux garçons et filles blancs de la classe ouvrière.”

"La réponse habituelle à cela est que c'est à cause de la pauvreté bien si c'était à cause de la pauvreté, pourquoi est-ce que

M. Halfon a déclaré à BBC Breakfast: “Le privilège des blancs est mal dirigé.

« Parce que cela implique une culpabilité collective alors que les individus devraient être tenus pour responsables.

“Cela dit aux pauvres et aux personnes défavorisées qu’ils sont privilégiés et qu’à chaque étape de l’éducation, les garçons et les filles blancs de la classe ouvrière sont moins performants que leurs pairs plus favorisés.”

Cela survient alors que le rapport soulignait à quel point les élèves blancs défavorisés ont été gravement déçus par une pensée politique « confuse » et le ministère de l’Éducation (DfE) n’a pas reconnu l’étendue du problème, selon le rapport.

Les députés ont fait une série de recommandations pour améliorer les résultats des élèves blancs de la classe ouvrière, notamment en trouvant “un meilleur moyen de parler des disparités raciales” pour éviter de dresser différents groupes les uns contre les autres.

Le comité a convenu avec la Commission sur les disparités raciales et ethniques que le discours autour du terme « privilège blanc » peut être « source de division ».

Un solide réseau de centres familiaux devrait être mis en place à travers le pays pour stimuler l’engagement des parents et atténuer les effets du désavantage multigénérationnel, selon le rapport.



Il a déclaré que le financement doit être adapté au niveau local, que les initiatives doivent se concentrer sur l’attraction de bons enseignants dans les zones difficiles et que les opportunités de formation professionnelle et d’apprentissage doivent être encouragées.

Le rapport souligne que 47% des élèves britanniques blancs éligibles aux repas scolaires gratuits (FSM) n’ont pas atteint le niveau de développement attendu à la fin de l’étape de la fondation de la petite enfance en 2018/19 – environ 28 000 enfants.

En 2019, seulement 17,7 % des élèves britanniques blancs éligibles au FSM ont obtenu au moins une bonne note (5e année ou plus) en anglais et en mathématiques au GCSE, contre 22,5 % de tous les élèves éligibles au FSM. Cela équivaut à près de 39 000 élèves.

Le comité a trouvé ces disparités particulièrement frappantes parce que les Blancs constituent la majorité ethnique du pays – et pourtant, les élèves britanniques blancs éligibles aux FSM sont le groupe défavorisé le plus important.

Au cours de son enquête, les députés ont entendu parler de nombreux facteurs qui se conjuguent pour désavantager les élèves blancs pauvres, mais ils n’ont pas été convaincus par l’affirmation du DfE selon laquelle l’écart peut être attribué à la seule pauvreté.

Un porte-parole du ministère de l’Éducation a déclaré : « Ce gouvernement se concentre sur le nivellement des opportunités afin qu’aucun jeune ne soit laissé pour compte.

“C’est pourquoi nous apportons la plus grande augmentation du financement des écoles en une décennie – 14 milliards de livres sterling sur trois ans

“Investir dans l’éducation de la petite enfance et cibler notre ambitieux financement de relance, d’une valeur de 3 milliards de livres sterling à ce jour, pour soutenir les élèves défavorisés âgés de 2 à 19 ans dans leur réussite.”