Robert Helenius vs Adam Kownacki revanche, les espoirs invaincus Frank Sanchez et Efe Ajagba s’affrontent

Tyson Fury et Deontay Wilder ne seront pas les seuls poids lourds à entrer en collision à Las Vegas le week-end prochain.

Le Britannique rencontrera à nouveau l’Américain après que Wilder ait remporté son arbitrage, forçant un combat de trilogie.

.

Fury a arrêté Wilder lors de son match revanche l’année dernière, mais doit maintenant recommencer

Et maintenant, l’undercard a été confirmée et comportera plusieurs autres concours de poids lourds.

Comme pour leur dernier combat en février 2020, l’undercard comprendra des combats des représentants de Fury Top Rank, des combats des représentants de Wilder PBC et des combats promotionnels croisés entre eux.

L’affrontement de promotion croisée sera une rencontre de perspectives invaincues avec le Cubain Frank Sanchez face au Nigérian Efe Ajagba.

Sanchez est (18-0, 13 KO) tandis qu’Ajagba est 15-0 (12 KO).

Tyson Fury contre Deontay Wilder 3 undercard

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Tyson Fury (c) contre Deontay Wilder – pour les titres des poids lourds WBC et The Ring

Robert Helenius contre Adam Kownacki Efe Ajagba contre Frank Sanchez – pour les titres WBC Continental Americas et WBO NABO des poids lourds Robeisy Ramirez contre Orlando Gonzalez Ruiz Edgar Berlanga contre Marcelo Esteban Coceres – pour le titre vacant WBO NABO des super-moyens Julian Williams contre Vladimir Hernandez Jared Anderson contre Vladimir Tereshkin Viktor Vykhryst contre Mike Marshall Elvis Rodriguez contre TBA Bruce Carrington contre Cesar Cantu

“Je suis honoré de me battre sur le PPV Fury-Wilder III en tant que co-événement principal”, a déclaré Ajagba.

« J’attendais patiemment cette opportunité de montrer mes compétences. Ce sera une soirée spéciale pour « The One and Only » Efe Ajagba. »

Sanchez a répondu: «Je suis ravi de faire valoir mon cas en tant que meilleur prétendant au titre des poids lourds sur la meilleure carte PPV de l’année.

“J’ai hâte de combattre Efe Ajagba et d’en sortir victorieux.

« Les fans de boxe veulent voir les meilleurs combattre les meilleurs. Les gens disent qu’Efe Ajagba est évité, et c’est exactement pourquoi j’ai choisi de le combattre.

“Les fans peuvent s’attendre à un grand combat entre deux poids lourds invaincus.”

Sanchez (en haut au milieu) s’entraîne avec Eddy Reynoso, l’entraîneur de Canelo

. – .

Kownacki a déraillé par Helenius l’année dernière et cherche maintenant à se venger de leur revanche

Pendant ce temps, Robert Helenius et Adam Kownacki se rencontreront dans un match revanche et il y aura également les combats des poids lourds de Jared Anderson contre Vladimir Tereshkin et Viktor Vykhryst contre Mike Marshall.

Le Polonais Kownacki (20-1, 15 KO) était un concurrent invaincu de la PBC jusqu’à sa défaite par KO contre le vétéran finlandais Helenius (30-3, 19 KO) l’année dernière.

Les autres combats incluent Robeisy Ramirez contre Orlando Gonzalez Ruiz, Edgar Berlanga contre Marcelo Esteban Coceres et Julian Williams contre Vladimir Hernandez.