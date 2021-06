Robert Hogan, acteur des séries The Wire et M*A*S*H ​​décède – El Sol de México

L’acteur américain Robert Hogan, qui est apparu dans plus de 150 titres de cinéma, de théâtre et surtout de télévision au cours de six décennies de carrière, parmi lesquels les séries télévisées “M*A*S*H” et “The Wire”, est décédé à la 87 ans.

Comme l’a rapporté la famille de l’acteur vétéran au New York Times, l’acteur né en Jamaïque (Queens) est décédé des complications d’une pneumonie à son domicile dans le Maine le 27 mai.

Des séries phares telles que “Un crime a été écrit”, “Bonanza” ou “Peyton Place” ont eu la présence de Hogan, qui a été honoré dans le film de Quentin Tarantino “Once Upon a Time in Hollywood” lorsque Leonardo DiCaprio a loué son travail dans “Droit”.

Dans “The Wire”, Hogan jouait un constructeur naval, tandis que dans le mythique “M * A * S * H” il jouait le rôle d’un pilote d’hélicoptère.

À Broadway, il a joué des pièces de Shakespeare ou de Tchekhov. L’acteur survit à sa femme, la romancière de 38 ans Mary Hogan, à trois enfants de son précédent mariage et à deux petits-enfants.