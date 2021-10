Robert Irwin utilise ses connexions de crocodile pour le costume ‘Loki’ cet Halloween

Robert Irwin, le fils de 17 ans de feu Steve Irwin, a utilisé les liens de sa famille avec les reptiles pour donner vie à l’alligator Loki. Irwin s’est déguisé en Loki lui-même, partageant une légende faisant référence aux événements de la série Disney + mettant en vedette le personnage de Tom Hiddleston de l’univers cinématographique Marvel. Ce n’est pas la seule photo publiée par Irwin récemment qui a fait parler les fans, car il a également partagé des photos avec sa nièce, Grace.

« Joyeux Halloween à partir de quelques variantes », a écrit Irwin sur Instagram. Dans Loki, le personnage principal est amené à la Time Variance Authority, où l’agent Mobius M. Mobius (Owen Wilson) l’enrôle pour aider à retrouver d’autres variantes de Loki qui ont perturbé le flux temporel. L’une des variantes est Alligator Loki, un personnage créé pour la série par le scénariste en chef de Loki, Michael Waldron. La raison derrière la création du personnage est simple. « Nous parlions de [how] nous voulons rencontrer de nombreuses versions différentes de Loki dans cette émission », a déclaré Waldron à Marvel.com. « J’étais comme, il devrait y avoir un Alligator Loki. Et c’est comme, eh bien, pourquoi ? Parce qu’il est vert. »

Bien que cela semble assez ridicule, tous ceux qui travaillent sur Loki ont commencé à aimer l’idée. « C’est tellement stupide, mais c’est aussi tout à fait logique », a déclaré Waldron. « Vous devez presque le prendre au sérieux, comme peut-être qu’il est [a Loki]? Pourquoi n’y aurait-il pas une version alligator de Loki ? Pour autant que nous sachions, c’est un univers d’alligator ou autre. C’est juste le genre de chose irrévérencieuse que, dans ce spectacle, nous jouons directement et faisons en sorte que le public le prenne au sérieux.

Vendredi dernier, Irwin a posté une photo avec Grace, la fille de sa sœur Bindi Irwin, 23 ans, et de son mari Chandler Powell, 24 ans. « Plus d’aventures avec Grace Warrior – l’oncle le plus chanceux de tous les temps », a écrit Irwin. « Elle est la plus mignonne ! Nous t’aimons », a répondu Bindi. Grace est née le 25 mars, ce qui était par coïncidence le premier anniversaire de mariage de Bindi et Powell. Le deuxième prénom de Grace Warrior est une référence à l’héritage de Steve en tant que Wildlife Warrior.

En juin, Bindi a annoncé son intention de s’éloigner des médias sociaux pour sa santé mentale et de se concentrer sur Grace. La pause n’a pas duré trop longtemps, car elle est revenue sur les réseaux sociaux quelques semaines plus tard pour célébrer l’âge de 4 mois de Grace. Irwin, Bindi et leur mère Terri Irwin ont récemment joué dans Crikey d’Animal Planet ! C’est les Irwin. Les Irwin travaillent au Australia Zoo, qui appartient à Terri et situé à Beerwah, Queensland.