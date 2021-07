Robert Kirkman donne une mise à jour sur le film Walking Dead

Cela fait un moment que nous n’avons rien entendu sur le film Rick Grimes Walking Dead, mais lors du panel Robert Kirkman pour Comic-Con 2021, le créateur de la bande dessinée Walking Dead a fait une petite mise à jour sur le film.

Lorsqu’on lui a demandé quand le film de Rick Grimes sortirait, Kirkman a répondu : “Je ne peux pas vous le dire. Je pourrais vous donner un rendez-vous amusant. Je ne sais pas. Ce sera certainement avant 2032. J’aimerais qu’il y en ait plus mises à jour. Il se passe beaucoup de choses dans les coulisses. Parce que nous pré-enregistrons cela, il est tout à fait possible qu’il y ait des détails qui sortent autour du Comic-Con que je ne sais pas, nous sommes autorisés à Je suis donc un bon garçon et je ne vais rien gâcher, mais je dirai qu’il se passe des choses passionnantes en coulisses, et je suis aussi frustré que vous les gars que nous n’ayons pas pu tout vous révéler et en parler sans arrêt.”

Kirkman a ensuite rassuré tout le monde sur le fait qu’ils voulaient faire un film de qualité, tout en faisant l’éloge de Rick Grimes lui-même, Andrew Lincoln. “Lincoln est incroyable”, a expliqué Kirkman. “Il me manque de voir Andrew Lincoln courir en tant que Rick Grimes. J’ai hâte que nous filmions cette chose et que cette chose sorte. Ça va être génial. Vous savez, tout le monde travaille très dur pour rendre cette chose aussi bonne qu’elle peut être. Tout ce que je dirai, nous ne voulons pas d’un mauvais film de Rick Grimes, n’est-ce pas ? Nous voulons un film incroyable de Rick Grimes et donc tout le monde dans les coulisses s’assure que lorsque cela sortira, cela en vaille la peine, et c’est en fait le voyage de construction du personnage spécial de Rick Grimes que tout le monde veut qu’il soit. Et donc nous n’allons pas précipiter cette chose, et nous allons nous assurer qu’elle est parfaite. C’est donc ce qui se passe dans les coulisses, et quand il sortira enfin, quand nous montrerons des bandes-annonces et des trucs, vous verrez que vous serez comme, “Ah, c’est exactement ce que nous voulions. Je suis tellement content qu’ils aient attendu.” “

Les rumeurs du film Walking Dead ont commencé pour la première fois en 2016, et deux ans plus tard, le responsable du contenu de Walking Dead, Scott Gimple, a annoncé que trois films étaient en préparation. Au Comic-Con en 2019, il a été annoncé qu’Andrew Lincoln reviendrait pour jouer Rick Grimes dans ces trois films. Cette annonce a également révélé que les films sortiraient en salles et non pour la télévision. Cependant, ces films sont toujours en pré-production, et plus que probablement, la pandémie de COVID-19 a provoqué un retard.