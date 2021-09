Robert Kiyosaki et son point de vue sur Bitcoin et Gold

in

L’homme d’affaires américain, investisseur, conférencier motivateur et écrivain du célèbre livre “Rich Dad, Poor Dad” Robert Kiyosaki a changé d’avis à propos du Bitcoin et de l’or.

Comme on le sait, pendant la crise financière mondiale actuelle, causée par le Coronavirus, il y a des personnalités qui recommandent de se réfugier dans Bitcoin. Parmi eux, il y en a un en particulier : l’écrivain Robert Toru Kiyosaki, qui a répété son avis : “Achetez du Bitcoin, de l’or et de l’argent”.

Principalement, pour contrebalancer l’inflation qui sera produite par le montant d’argent que le gouvernement des États-Unis a déboursé en obligations de relance. Et ainsi, aider les citoyens touchés par la fermeture d’entreprises et le manque d’emploi.

Fait curieux, Robert Kiyosaki a déclaré : « La tragédie américaine se profile. Achetez de l’or, de l’argent et du Bitcoin ».

Qui est Robert Toru Kiyosaki ?

Robert Kiyosaki, est surtout connu comme l’auteur de Rich Dad Poor Dad, la traduction est “Rich Dad, Poor Dad”. Le livre de finances personnelles numéro un de tous les temps.

En outre, il est un entrepreneur en éducation et un magnat de l’immobilier, fondateur de la société d’éducation financière Rich Dad.

Il convient de noter que, dans ses livres, Robert Kiyosaki explique que l’approche de chacun doit être orientée vers des investissements qui génèrent un certain type de rendement.

En fait, Robert Kiyosaki recommande:

Changez votre état d’esprit Apprenez et éduquez-vous en ligne avec des enseignants et une expertise réputés Créez une startup qui crée des emplois au lieu d’en trouver un Profitez du statut d’entrepreneur pour payer moins d’impôts Économisez sur Bitcoin

Bref, Robert Kiyosaki a exhorté ses nombreux abonnés, sur les plateformes de réseaux sociaux comme Twitter et YouTube, à se protéger à l’avenir en sauvegardant leurs économies en monnaie fiduciaire dans les banques, mais principalement en Bitcoin.

Par exemple, au cours des dernières heures, Robert Kiyosaki a indiqué que les crypto-monnaies sont une opportunité d’investir. Mais, changeant d’avis sur l’or, le jugeant stagnant.

Un milliardaire change d’avis sur Bitcoin et l’or

Malgré le fait que Robert Kiyosaki ait écrit à plusieurs reprises sur ses réseaux sociaux pour que les gens “Achètent du Bitcoin, de l’or et de l’argent”, cette semaine, il a changé de position. En fait, Bitcoin est toujours à votre goût, tout comme l’argent, mais pas l’or.

Bitcoin est en plein essor. L’or stagne. L’argent est 50 % en dessous des sommets historiques. Le dollar est en baisse. L’argent est le meilleur investissement à faible risque et à fort potentiel. Bitcoin a le plus grand avantage. Avec la chute du dollar, le Bitcoin et l’argent sont les meilleurs investissements.

Bitcoin est en plein essor. L’or stagne. L’argent est 50 % en dessous de tous les records. Le dollar baisse. L’argent est le meilleur investissement à haut potentiel et le moins risqué. Bitcoin a le plus grand avantage. Avec la baisse du dollar, le Bitcoin et l’argent sont les meilleurs investissements. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 23 août 2021

Puis Robert Kiyosaki a écrit sur le prix du Bitcoin:

Bitcoin à 50 000 $. Bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin. Mauvaise nouvelle pour maman et papa. La principale raison pour laquelle j’investis dans le Bitcoin, l’or et l’argent est que je ne fais pas confiance à nos dirigeants, à la Réserve fédérale, au Trésor ou au marché boursier. Malheureusement, maman et papa qui économisent de l’argent le font. Prends soins de-VOUS”.

BITCOIN à 50 000 $. Bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin. Mauvaise nouvelle pour maman et papa. La principale raison pour laquelle j’investis dans le Bitcoin, l’or et l’argent est que je ne fais pas confiance à nos dirigeants, à la Fed, au Trésor ou au marché boursier. Malheureusement, maman et papa qui économisent de l’argent le font. Prends soin. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 24 août 2021

Achetez du Bitcoin tant que vous le pouvez

Dans le même ordre d’idées, son plus récent Tweet réitère sa position sur Bitcoin, suivant ses recommandations : “Acheter, de l’or, de l’argent et du Bitcoin”. Malgré le fait que l’or, selon lui, stagne.

Kamala remplacera bientôt Biden. Cela a toujours été le plan. Ensuite, le spectacle d’horreur commence vraiment. Achetez de l’or, de l’argent et du Bitcoin pendant que vous le pouvez. Prends soins de-VOUS”.

Kamala remplacera bientôt Biden. Cela a toujours été le plan. Ensuite, le spectacle d’horreur commence vraiment. Achetez de l’or, de l’argent, du Bitcoin, des billets pendant que vous le pouvez encore. Prends soin. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 28 août 2021

Enfin, suivrez-vous les conseils de Robert Kiyosaki ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je termine avec cette phrase de Robert Kiyosaki : « La raison pour laquelle j’approuve Bitcoin, c’est parce qu’il ne fait pas partie du système.

