Robert Kiyosaki invite ses followers à investir dans les crypto-monnaies pour se protéger de l’inflation

Comme à l’accoutumée, Kiyosaki a de nouveau invité ses partisans à se réfugier dans les crypto-monnaies, puisque le gouvernement américain appliquerait des mesures économiques qui finiront par nuire à la classe ouvrière.

Le célèbre auteur du best-seller populaire « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki, a de nouveau invité ses followers à investir dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin pour se protéger de l’inflation, accusant le gouvernement américain d’être directement responsable de la situation qui nous attend. . . .

C’est ce qu’a indiqué Kiyosaki lors d’une vidéo publiée sur sa chaîne YouTube, où l’écrivain lance des critiques très acerbes par rapport à la situation économique actuelle, indiquant que le gouvernement intervient vraiment au nom des banques, et que le vrai capitalisme a été laissé pour compte. face à la situation actuelle.

En ce qui concerne ces questions, Kiyosaki a commenté :

« La raison pour laquelle ils parlent d’inflation ou de déflation est que, dans les années 1970, un vrai capitaliste laissait une entreprise échouer. Selon [el economista político austríaco Joseph] Schumpeter, le capitalisme détruit les entreprises inefficaces… Mais depuis quelques années, depuis 1907 en réalité, ils sauvent les banques. Les banques sont tellement corrompues, et la raison pour laquelle la Réserve fédérale a dû intervenir était de protéger les riches banquiers… mais fondamentalement, la Fed imprime simplement de l’argent et le donne aux banques pour les empêcher de faire faillite. Ce n’est pas du capitalisme, c’est du marxisme. C’est le socialisme, c’est le communisme. On les appelle les banques centrales ».

Il a également souligné l’impression de monnaie par la FED tout au long de l’année dernière, et les effets que cela pourrait avoir sur la classe ouvrière, qui risque de disparaître car l’économie elle-même rend impossible de les rémunérer adéquatement :

« La raison pour laquelle l’inflation va tuer des gens, c’est parce que la personne moyenne est un consommateur. Tout le monde en parle : « Le steak [cuesta] ça maintenant, et l’essence c’est ça et le papier toilette c’est ça… Pour les gens qui se plaignent de l’inflation, sachez simplement que c’est parce que la Réserve fédérale, le Trésor des États-Unis… sont aussi corrompus qu’ils viennent. » .

Les crypto-monnaies comme couverture contre l’inflation

Et comme à son habitude, l’auteur à succès a de nouveau profité de l’espace pour inviter ses followers à ne pas hésiter, et à se réfugier dans des crypto-monnaies telles que Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH).

A ce propos, il a commenté :

Soyez intelligent. Devenez plus riche. J’achète plus d’or, d’argent, de Bitcoin, d’Ethereum, d’immobilier locatif et de pétrole. Qu’est-ce que tu achètes? »

L’invitation de Kiyosaki à se réfugier dans les crypto-monnaies n’est pas une nouveauté, puisqu’il a longtemps décrit ces actifs comme une excellente option pour se protéger de la situation économique qui finira par se faire sentir aux États-Unis et dans le reste du monde.

Il convient de noter que ces derniers temps, le prix du Bitcoin s’est fortement approché de la barre des 70 000 USD et celui d’Ethereum dépassait les 4 800 USD. Cependant, après la confluence d’une série d’événements, ces devises ont chuté par rapport à leurs sommets historiques respectifs, bien que l’attente d’une éventuelle augmentation dans les semaines à venir demeure.

