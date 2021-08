Robert Kiyosaki : “Le bitcoin est en plein essor, l’or stagne”

Pour Éditeur quotidienBitcoin

L’auteur du livre “Rich Dad Poor Dad”, défenseur de l’investissement dans le Bitcoin, l’or et l’argent, tweete les raisons de sa préférence actuelle pour la crypto-monnaie.

***

Depuis un peu plus d’un an et demi, plus précisément à l’époque de la pandémie de coronavirus qui frappe le monde, l’auteur du best-seller de la finance « Rich Dad, Poor Dad », Robert Kiyosaki a répété la même devise : « Buy Bitcoin, Gold, and silver », ceci pour contrer l’inflation qui se produira en raison du montant d’argent que le gouvernement des États-Unis (et celui d’autres pays) a déboursé en obligations de relance pour aider les citoyens touchés par la fermeture d’entreprises et le manque d’emplois.

Eh bien, cette semaine, il a un peu changé son récit : il continue de soutenir Bitcoin (et le métal argenté) comme une bonne forme de support, mais pas l’or. Ce qu’il a écrit sur Twitter :

Bitcoin est en plein essor. L’or stagne. L’argent est 50 % en dessous des sommets historiques. Le dollar est en baisse. L’argent est le meilleur investissement à haut potentiel et à moindre risque. Bitcoin a le plus grand avantage. Avec la chute du dollar, le Bitcoin et l’argent sont les meilleurs investissements.

Bitcoin est en plein essor. L’or stagne. L’argent est 50 % en dessous de tous les records. Le dollar baisse. L’argent est le meilleur investissement à haut potentiel et le moins risqué. Bitcoin a le plus grand avantage. Avec la baisse du dollar, le Bitcoin et l’argent sont les meilleurs investissements. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 23 août 2021

Ceux qui font confiance et ceux qui ne font pas

Il a ensuite écrit sur le prix du Bitcoin à 50 000 $, comparant ceux qui ont investi dans la monnaie numérique par rapport à ceux qui ont investi dans la monnaie numérique. ceux qui ont de l’argent en banque. Il ajoute que si les passionnés de crypto ne font pas confiance aux mesures gouvernementales, ceux qui ont de l’argent passif dans les banques le font et perdent donc.

Lisons:

BITCOIN à 50 000 USD. Bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin. Mauvaise nouvelle pour maman et papa. La principale raison pour laquelle j’investis dans le Bitcoin, l’or et l’argent est que je ne fais pas confiance à nos dirigeants, à la Réserve fédérale, au Trésor ou au marché boursier. Malheureusement, maman et papa qui économisent de l’argent le font. Prends soins de-VOUS.

BITCOIN à 50 000 $. Bonne nouvelle pour les détenteurs de Bitcoin. Mauvaise nouvelle pour maman et papa. La principale raison pour laquelle j’investis dans le Bitcoin, l’or et l’argent est que je ne fais pas confiance à nos dirigeants, à la Fed, au Trésor ou au marché boursier. Malheureusement, maman et papa qui économisent de l’argent le font. Prends soin. – therealkiyosaki (@theRealKiyosaki) 24 août 2021

Avec 1,7 million de followers sur Twitter, tous les conseils de Kiyosaki sont suivis par beaucoup.

En 2020, il a parlé plus de vingt fois du Bitcoin en tant qu’investissement, voici quelques-uns des articles :

Sources : Twitter, archives

Rapport de QuotidienBitcoin

Image du dossier de presse de Kiyosaki