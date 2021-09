Robert Kiyosaki : “L’or, l’argent et le Bitcoin peuvent aussi s’effondrer”

in

Robert Kiyosaki, l’homme d’affaires américain, investisseur, conférencier motivateur et écrivain du célèbre livre Rich Dad Poor Dad “Rich Dad, Poor Dad”, a expliqué pourquoi le marché boursier s’est effondré en octobre. Et il a exprimé que l’or, l’argent et le Bitcoin peuvent également s’effondrer.

Kiyosaki n’est que l’un des nombreux experts qui ont fait part de leurs préoccupations concernant le marché actuel.

À cet égard, l’investisseur “Big Short” Michael Burry et le co-fondateur d’OGM Jeremy Grantham voient la plus grande bulle jamais formée maintenant sur le point d’éclater.

De même, les investisseurs Jeffrey Gundlach, Leon Cooperman et Stanley Druckenmiller ne pensent pas que la dynamique spéculative puisse durer beaucoup plus longtemps. Tous les signes pointent donc vers un krach boursier d’une ampleur sans précédent.

L’or, l’argent et le Bitcoin peuvent également planter

En particulier, Robert Kiyosaki, a posté un tweet dans lequel il prévenait qu’un krach boursier était imminent :

«Crash géant de la bourse en octobre. Parce que? Le Trésor et la FED n’atteignent pas les bons du Trésor. L’or, l’argent et le Bitcoin peuvent également planter. De meilleures espèces pour faire de bonnes affaires après un crash. Je ne vends pas de Bitcoin, d’or et d’argent, mais j’ai beaucoup d’argent pour la vie après le krach boursier. Actions dangereuses. Fais attention”.

Pour une meilleure compréhension, les bons du Trésor sont des titres de dette publique à court terme émis avec une décote. Ils sont émis par le Trésor public comme moyen de financement. L’objectif des bons du Trésor est d’obtenir un financement à court terme et au coût le plus bas possible.

Robert Kiyosaki : Le plus gros krach boursier approche !

Plus précisément, les experts avertissent qu’un krach boursier épique est à venir. Dans ce cas, le gourou des finances, Robert Kiyosaki, l’a exprimé sur Twitter.

En fait, Robert Kiyosaki, prévient que les marchés financiers se dirigent vers leur pire déclin.

Incidemment, dans une interview à Yahoo Finance, Robert Kiyosaki a souligné un certain nombre de raisons pour lesquelles nous pourrions bientôt assister à un krach boursier sans précédent.

Le fondateur de Rich Global et de Rich Dad Company, Robert Kiyosaki, a également rappelé aux investisseurs que l’ensemble du système financier évolue très rapidement.

« Tout le monde dit que le marché va continuer à monter pendant encore deux ans. Et si le fond tombait ce soir ? Serez-vous plus riche ou plus pauvre ? ».

En outre, Kiyosaki a ajouté : « Le prochain krach boursier est essentiellement une avalanche attendant le dernier flocon de neige. Ce sera le plus gros accident de l’histoire du monde.

Les conseils précédents de Kiyosaki

Cependant, Robert Kiyosaki a indiqué qu’il existe des options pour se protéger : « L’argent est le meilleur investissement, avec le moins de risques et le plus grand potentiel. Bitcoin a le plus grand avantage. Avec la chute du dollar, le Bitcoin et l’argent sont les meilleurs investissements.

De son côté, Kiyosaki conseille aux investisseurs d’être patients et d’attendre les bonnes affaires. Anticiper un crash brutal du marché et prêcher la patience aux investisseurs car il s’attend à une aubaine après le krach.

Il est temps d’être patient, pas gourmand. Soyez sur vos gardes. Faites attention”.

En conclusion, Robert Kiyosaki souhaite que ses followers soient préparés, qu’en pensez-vous ? Faites-le nous savoir dans la zone de commentaire.

Je dis au revoir avec cette phrase de Robert Kiyosaki : « Ne laissez pas la peur de perdre être plus grande que l’émotion de gagner.

