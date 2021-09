Robert Kubica met fin à 11 ans d’attente pour une bataille en Formule 1

Pour la première fois en 11 ans, Robert Kubica a pu se battre contre d’autres pilotes lors de son apparition au Grand Prix des Pays-Bas.

Kubica a commencé sa 98e course de Formule 1 au Grand Prix des Pays-Bas en remplacement de Kimi Raikkonen, le pilote Alfa Romeo étant contraint de manquer les qualifications et la course après avoir été testé positif pour Covid-19.

Il s’agissait de la première apparition de Kubica en qualification et en course depuis 2019, mais comme cette saison était disputée avec une équipe Williams en difficulté, il a rarement eu la chance de tester ses compétences contre quelqu’un d’autre que son coéquipier de cette année-là, George Russell.

Et donc après s’être impliqué dans l’action sur le chemin de la 15e place, Kubica a estimé qu’il avait mis fin à une attente de 11 ans pour se battre à nouveau dans une voiture de Formule 1.

Interrogé sur l’expérience du GP des Pays-Bas par les journalistes, Kubica a déclaré : « Exigeant comme prévu. J’ai rencontré George peu avant la course et il m’a dit « comment ça va ? » J’ai dit “Eh bien, ce sera difficile”, et il a dit “c’est probablement la piste la plus difficile physiquement”.

« Et compte tenu de la longue pause que j’ai eue, je pense que d’un point de vue physique, ce n’était pas facile, ce qui est normal.

« D’un point de vue technique et pilotage, ce n’était pas facile du tout. Première fois avec des pneus médiums, première fois avec des pneus durs, première fois en deux ans quelques bagarres et voitures suivantes.

« Ce n’était pas facile de tout gérer, mais honnêtement, je rentrerai chez moi satisfait d’aujourd’hui.

“Enfin, aujourd’hui, j’ai eu quelques batailles, la dernière fois que j’ai probablement eu la voiture pour me battre, c’était il y a 11 ans en Formule 1 car à la fin, 2019 était plus de survie que de plaisir.

“J’ai donc eu de belles bagarres avec Seb [Vettel], en défendant, puis en essayant d’attraper [Nicholas] Latifi, a réussi à le dépasser dans le dernier tour.

“Donc, dans l’ensemble, bien sûr, vous pourriez faire mieux, mais cela a été un dimanche exigeant pour moi.”

Alors maintenant qu’il a de nouveau goûté à cette action de Formule 1, pourrions-nous voir Kubica en demander plus?

Le pilote polonais a donné peu de choses mais a parlé de connaître ses “limites”, suggérant qu’un retour à temps plein n’était pas intéressant.

“Je suis réaliste et je sais quelle est ma position, je connais mes limites”, a-t-il confirmé.

« La Formule 1 présente le plus grand défi et la plus haute catégorie de sport automobile. Mais je suis comme toujours les pieds sur terre, et pour moi, cela a déjà été une belle opportunité ici.

“Nous pouvons dire que la Pologne a eu trois pilotes de Formule 1 au cours des 15 dernières années – c’était tous avec le même gars mais revenant deux fois, alors nous verrons.”

Pour Antonio Giovinazzi dans l’autre Alfa Romeo, ce fut un après-midi torride, car son travail acharné pour se qualifier P7 a été annulé le jour de la course en grande partie à cause d’une crevaison après son premier arrêt au stand.

“Le départ s’est bien passé, puis nous étions trois larges après le virage 3 et je me suis retrouvé à l’extérieur, moi et Fernando [Alonso] se frappent », a-t-il déclaré à Sky Italia.

« Mais à la fin, nous étions 10e, puis après le premier arrêt au stand, j’ai immédiatement crevé. J’ai donc dû faire un autre arrêt au stand et avec un autre arrêt au stand, la course était terminée.

Reportage supplémentaire de Luca Brambilla