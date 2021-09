Robert Kubica remplacera à nouveau Kimi Raikkonen à Monza

in

Kimi Raikkonen a été exclu d’une deuxième course consécutive, le Grand Prix d’Italie, après avoir été testé positif pour COVID-19 à Zandvoort.

Le vétéran Finlandais, qui prend sa retraite de la Formule 1 à la fin de la saison, sera à nouveau remplacé dans l’Alfa Romeo par Robert Kubica.

Il est apparu le samedi matin du week-end du Grand Prix des Pays-Bas que Raikkonen avait renvoyé un test positif pour le coronavirus après les séances d’essais de vendredi.

L’homme de 41 ans ne présenterait aucun symptôme et s’isolait dans son hôtel.

Cependant, Alfa Romeo affirme maintenant que le champion du monde 2007 “s’isole toujours chez lui”.

Une déclaration de l’équipe disait : « Alfa Romeo Racing ORLEN peut confirmer que le pilote de réserve Robert Kubica continuera à remplacer Kimi Raikkonen lors du Grand Prix d’Italie de ce week-end.

“Kimi a raté la course de la semaine dernière à Zandvoort après avoir été testé positif au COVID-19 et n’a pas encore été autorisé à reprendre la course. Conformément aux exigences des autorités sanitaires, il est toujours isolé chez lui.

“Robert, qui a admirablement performé aux Pays-Bas après être intervenu peu de temps avant la FP3, reviendra dans la voiture aux côtés d’Antonio Giovinazzi.”

Déclaration de l’équipe avant le #ItalianGP 🇮🇹 pic.twitter.com/TBXPhCSHlD – Alfa Romeo Racing ORLEN (@alfaromeoracing) 8 septembre 2021

Kubica est parti 16e sur la grille du Grand Prix des Pays-Bas, avec seulement les deux voitures Haas plus lentes en qualifications et Sergio Perez et Nicholas Latifi partant de la voie des stands.

Il a terminé 15e de la course, une place derrière Giovinazzi qui s’était qualifié à une excellente septième mais a subi une crevaison intempestive qui a ruiné ses espoirs de marquer des points.

Le Polonais de 36 ans a remporté le Grand Prix du Canada 2008 pour l’équipe BMW Sauber, qui s’appelle désormais Alfa Romeo, mais après sa première année chez Renault en 2010, il a subi des blessures au bras qui ont changé sa vie dans un accident de rallye.

Bien qu’il ait participé à des rallyes et à d’autres classes de course à partir de 2013, Kubica n’est revenu en Formule 1 qu’en 2018 en tant que pilote d’essai avec Williams. Il a couru pour Williams en 2019, marquant un point au Grand Prix d’Allemagne.

Cette année, il a participé à l’European Le Mans Series en tant que pilote d’essai Alfa Romeo et a enregistré des victoires à Barcelone et au Red Bull Ring avant de se voir refuser de manière déchirante une victoire dans la classe des 24 Heures du Mans en raison d’une finale. répartition des tours.

Après le Grand Prix des Pays-Bas, il a déclaré : « Enfin, j’ai eu quelques batailles, dont la dernière fois que j’ai probablement eu la voiture pour me battre, c’était il y a 11 ans en Formule 1 car à la fin 2019 était plus de survie que de plaisir. Ce dimanche a été exigeant pour moi.