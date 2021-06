Le pilote de réserve Alfa Romeo, Robert Kubica, a déclaré que son équipe récoltait les fruits d’un groupe motopropulseur Ferrari bien amélioré.

Dans le cadre de ses fonctions avec l’équipe, Kubica est maintenant apparu dans les essais libres 1 aux GP d’Espagne et de Styrie, dans ce qui est sa deuxième saison dans ce rôle chez Alfa Romeo.

Et donc entre ces saisons, il a vu la transformation positive de l’équipe, passant d’une difficulté à l’arrière de la grille à désormais un défi de nouveau pour les points en 2021.

Une nette amélioration donc, et Kubica pense que les gains de Ferrari dans le département moteur ont été un facteur clé.

“Dans l’ensemble, notre package est plus compétitif l’année dernière”, a-t-il déclaré à ..net.

« Les gars de Maranello avec le groupe motopropulseur ont fait un bon pas en avant. L’année dernière, nous en manquions probablement un peu. Je pense donc que nous sommes dans une position plus forte.

« Je pense que la motricité a toujours été un point fort du groupe motopropulseur de Ferrari, c’est juste que nous avons plus de puissance, plus de couple et généralement plus de chevaux. C’est assez important.

Kubica a pu boucler 30 tours lors de sa sortie FP1 au GP de Styrie, terminant en P19 tandis qu’Antonio Giovinazzi a fait son entrée dans le top 10 dans l’autre Alfa Romeo, terminant la session P9.

Le pilote polonais a admis qu’il n’avait pas de bonnes sensations à l’intérieur de la voiture, mais qu’il a néanmoins apprécié l’opportunité de piloter à nouveau des machines de Formule 1.

“C’était une séance un peu difficile, je dirais, pas une bonne sensation dans la voiture [but] toujours agréable d’être de retour dans une voiture de F1 et même si c’était difficile, nous avons réussi à faire ce que nous étions censés faire », a-t-il expliqué.

“Ces voitures sont les mêmes que l’année dernière, mais elles ne sont pas les mêmes, si vous voyez ce que je veux dire.”

Alfa Romeo se dirige vers le Grand Prix de Styrie P8 dans le championnat des constructeurs, cherchant à ajouter à son total actuel de deux points alors qu’il cherche de plus grandes récompenses pour son amélioration d’année en année.

