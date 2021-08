Robert Kubica sur les sprinters de F1 contre les marathoniens du Mans

Robert Kubica dit que l’on ne peut pas comparer la F1 aux courses d’endurance car c’est comme « comparer les coureurs de sprint aux marathons ».

Cette année, le pilote d’essai Alfa Romeo s’aligne pour le Team WRT en European Le Mans Series aux côtés de Louis Deletraz et Yifei Ye.

Kubica disputera ses premières 24 Heures du Mans plus tard ce mois-ci, une bête très différente de celle à laquelle l’ancien vainqueur du Grand Prix de F1 est habitué.

“Tout est différent”, a-t-il déclaré à MotorsportWeek.com. « C’est comme comparer les coureurs de sprint aux marathons.

« Ils ne se ressemblent même pas parce que si vous êtes un sprinteur, vous devez avoir une masse corporelle complètement différente, disons, que le marathon.

« Au final, c’est le même sport, mais c’est une telle différence, l’approche est différente. Probablement la même chose est que lorsque vous conduisez la voiture à la fin, il vous faut essayer d’extraire le maximum de l’emballage, mais comme il s’agit de courses d’endurance, vous devez minimiser vos risques.

« Il faut penser à tout, beaucoup de choses peuvent arriver et arriveront pendant la course. Nous en sommes conscients et j’en suis conscient. Alors oui, il y a certainement beaucoup plus de différences que de similitudes.

Relevant son tout premier défi de 24 heures, il admet que le premier objectif est de terminer, le second est de le faire sans problème majeur.

Et un bon résultat, eh bien ce serait bien aussi.

“L’objectif sera d’abord de terminer la course”, a-t-il déclaré. « Deuxièmement, la priorité sera de le terminer sans les gros problèmes – techniques, sportifs ou de conduite.

“Je pense que c’est d’abord un point clé, et puis nous devons nous concentrer sur nous-mêmes, essayer de faire notre meilleure course, toujours dans le respect de l’événement, le respect de la piste, car le défi est énorme, ce n’est pas un événement facile. Et puis on verra.

« La seule chose qui nous manque et qui nous manque à coup sûr, c’est l’expérience de cet événement. Relativement nous sommes aussi jeunes, je suis jeune en endurance. J’ai participé aux 24 Heures de Daytona cette année, mais nous avons dû abandonner au bout d’une heure et demie. Donc au final, je n’ai jamais vécu une semaine complète de 24 heures de course.

« C’est certainement quelque chose de complètement différent de ce à quoi je suis habitué. Donc, comme je l’ai dit, nous devons nous concentrer autant que possible sur nous-mêmes. Et puis voir si nous sommes capables de fournir un bon travail et d’exécuter notre travail correctement.

«Je pense que je pense déjà que cela pourrait être une bonne réalisation et puis, bien sûr, le résultat final sera important. Mais je pense que la chose la plus importante est d’être heureux et d’être satisfait de votre travail.