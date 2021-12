Robert Lemke condamné à la prison pour menaces de journaliste

Le Californien qui a menacé les journalistes et les membres de leur famille dans les semaines qui ont suivi l’élection présidentielle de 2020 a été condamné à trois ans de prison.

Robert Lemke, 36 ans, a envoyé des messages de menace à une cinquantaine de victimes, dont des journalistes et des hommes politiques, selon les procureurs fédéraux.

Il a choisi ses cibles « en raison de leurs déclarations exprimant que le président Trump avait perdu l’élection présidentielle de 2020 », a déclaré lundi le ministère de la Justice dans un communiqué. Il a déclaré à un membre de la famille d’un journaliste que lui et d’autres étaient « à proximité, armés et prêts » à prendre des mesures contre eux.

Lemke a également envoyé des messages de menace le 6 janvier, en tant que partisans de Donald Trump envahi le bâtiment du Capitole pour tenter d’empêcher le Congrès de compter les votes du Collège électoral et de certifier chez Joe Biden gagner à l’élection présidentielle de 2020.

Alors que cette attaque se poursuivait, Lemke a envoyé des SMS de menace à un membre de la famille d’un journaliste, déclarant : «[The Journalist’s] les mots vous mettent en danger, vous et votre famille. Nous sommes à proximité, armés et prêts. Des milliers d’entre nous sont des forces de l’ordre actives/à la retraite, des militaires, etc. C’est ainsi que nous procédons.

Ce jour-là, Lemke a également ciblé un membre du Congrès basé à New York, envoyant un message au frère du représentant qui comprenait une photo d’une maison dans le même quartier que le membre du Congrès.

« Votre frère met toute votre famille en danger avec ses mensonges et d’autres mots », a déclaré le message de Lemke. « Nous sommes armés et à proximité de votre maison. Tu ferais mieux de lui parler. Nous ne sommes pas loin du sien non plus. Déjà parlé à [the Congressman’s son] et savoir où sont ses enfants.

« [Y]nos paroles ont des conséquences », a également déclaré Lemke dans le message. « Arrête de mentir ; Biden n’a pas gagné, il ne sera pas président. Nous ne sommes pas[] suprémacistes blancs. La plupart d’entre nous sont des forces de l’ordre ou des militaires actifs/à la retraite. Vous mettez votre famille en danger. Nous avons des membres armés près de chez vous. . . . Ne risquez pas leur sécurité avec vos paroles et vos mensonges.

Selon les procureurs, Lemke n’était pas affilié aux forces de l’ordre ou à l’armée américaine, bien qu’il ait prétendu être dans certaines de ses menaces.

CNN Brian Stelter et Don Citron a pris la parole lors de l’audience de détermination de la peine de Lemke lundi, selon un rapport du New York Daily News.

« Je suis fatigué de regarder par-dessus mon épaule. Je suis fatigué de me méfier même des visages amicaux en public », a déclaré Lemon dans ce que le Daily News a décrit comme une déclaration « émotive » au tribunal. « J’en ai marre qu’on me traite de fausses nouvelles… J’en ai marre d’être appelé par des noms comme ‘f—-t’ et ‘n—-r’ en public par des gens comme Robert Lemke. »

« Je suis épuisé. Nous sommes épuisés et fatigués », a également déclaré Lemon, après s’être rappelé avoir reçu des messages le ciblant lui et son fiancé, selon le Daily News.

Lemon a critiqué ce qu’il a qualifié d’efforts de Lemke pour blâmer d’autres personnes pour ses actions.

« C’est insultant pour moi que Robert Lemke pense qu’il est une victime. … ‘Trump m’a obligé à le faire. Les médias m’ont obligé à le faire », a déclaré Lemon. « C’est un adulte ! »

Stelter a décrit les messages qu’il a reçus de Lemke au sujet de sa famille, y compris une photo de la tombe du père de Stelter, qui est enterré dans le Maryland. Un autre message décrivait les « beaux arbres denses » derrière la maison de la mère de Stelter, a rapporté le Daily News.

« Il disait que ma famille était en danger parce que je disais la vérité à la télévision », a déclaré Stelter au tribunal, selon l’article.

« Intimider une personne pour la faire taire est intolérable », a également déclaré Stelter. « La presse ne peut pas être vraiment libre si elle fait l’objet de menaces et de harcèlement.

Lemke a déclaré au tribunal qu’il soutenait toujours Trump et pensait avoir remporté les élections.

« Je croyais de tout cœur que j’étais la voix de ceux qui étaient réduits au silence après les élections et défendais sincèrement non seulement les élections elles-mêmes contre la fraude, mais ce que je croyais être la voix réduite au silence des électeurs de Donald Trump », a écrit Lemke dans une lettre à le tribunal avant sa condamnation, selon le rapport Daily News. « Je comprends maintenant que j’aurais pu tout faire : défendre les élections et devenir une voix pour les électeurs réduits au silence, tout en étant persistant et entendu, mais compatissant et respectueux. »

Lemke a également déclaré que ses menaces étaient « immorales » et « immorales », ses actions « imprudentes et haineuses » et que les lettres et les discours de ses cibles « ont changé [his] la vie en permanence pour le mieux », selon le Daily News.

Hellerstein a clairement indiqué que Lemke n’était pas puni pour ses opinions politiques.

« Sa peine n’a rien à voir avec ses opinions », aurait déclaré Hellerstein. « Ce n’est pas une victime. Il y a une différence entre la parole et les menaces criminelles.

Les victimes de Lemke comprenaient également des proches de Rep. Hakeem Jeffries (D-NY) et présentateur d’ABC News George Stéphanopoulos, a rapporté le Daily News. Il a également menacé le sénateur. Tammy Duckworth (D-Ill.), maire d’une grande ville américaine et PDG d’une organisation à but non lucratif, selon les procureurs.

Lemke a plaidé coupable en octobre.

