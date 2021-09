Robert Lewandowski a été inspiré par le héros d’Arsenal Thierry Henry et dirige maintenant Cristiano Ronaldo, Kylian Mbappe, Erling Haaland et Lionel Messi pour les buts

in

Robert Lewandowski continue de montrer qu’il en reste beaucoup dans le réservoir alors qu’il met Barcelone au fil de l’épée en Ligue des champions.

L’attaquant du Bayern Munich, 33 ans, est considéré comme l’un des meilleurs au monde et c’est en regardant Arsenal qui l’a inspiré à viser les hauteurs vertigineuses qu’il se trouve actuellement.

Lewandowski a marqué deux fois lors d’une victoire 3-0 sur Barcelone pour lancer sa campagne en Ligue des champions

Arsenal n’inspire beaucoup à personne ces jours-ci, mais il était une fois l’une des meilleures équipes d’Europe et Thierry Henry avait le meilleur attaquant du pays.

“Grandir, mon rêve était de jouer dans les grands stades avec 80 000 fans, mais quand j’étais jeune en Pologne, nous n’avions pas de meilleurs joueurs”, expliquait-il en 2019.

« Je savais que je ne pouvais pas juste penser à mon pays – je devais voir plus grand. J’ai regardé le meilleur joueur du monde et je me suis dit : “Pourquoi un joueur polonais ne peut-il pas être l’un des meilleurs au monde ?”

“Quand j’avais six ans, je me souviens de Roberto Baggio à la Coupe du monde 1994. Quand j’avais entre 10 et 14 ans, Alessandro Del Piero était le meilleur joueur pour moi. Ensuite, mon idole était Thierry Henry. Il était incroyable – ce n’était pas seulement la façon dont il marquait les buts, mais ce qu’il faisait pour l’équipe.

Henry est le meilleur buteur d’Arsenal, qui a également marqué de grands buts

Lewandowski ne vit que pour marquer des buts

Henry est considéré par beaucoup comme le meilleur joueur de l’histoire de la Premier League et le meilleur buteur d’Arsenal avec 228 buts toutes compétitions confondues.

Il a rejoint le club en 1999 et faisait partie des vainqueurs du titre 2004 qui n’ont pas perdu toute la saison, puis est parti pour Barcelone en 2007 pour jouer dans l’équipe de conquête de Pep Guardiola.

“Quand il était à Arsenal, je me souviens avec quelle facilité il marquait des buts dans différentes situations”, a poursuivi Lewandowski.

« Il pouvait marquer du côté gauche dans le coin le plus éloigné avec son pied droit. C’était si facile pour lui – je voulais aussi marquer beaucoup de buts et je pouvais apprendre de lui.

«Je voulais être le même joueur comme ça, mais être Robert Lewandowski. Je pourrais prendre certains aspects d’un ou deux des joueurs et être comme mon idole.

“Je me souviens quand j’ai rencontré Henry, je me suis dit : ‘Wow, j’ai rencontré mon idole d’enfance’. Maintenant, il veut mon maillot et je pense, ‘Incroyable’. Je crois que les rêves deviennent réalité.

Lewandowski a assuré que c’était une soirée facile pour le Bayern contre Barcelone au Camp Nou

Lewandowski a marqué 283 buts en Bundesliga pour le Borussia Dortmund puis le Bayern où il est depuis 2014. Son doublé contre Barcelone en Ligue des champions lui a permis de trouver le fond des filets pour le 18e match consécutif.

Il a marqué 41 buts en championnat la saison dernière et, depuis la saison 2019/20, Lewandowski est en tête des cinq meilleures ligues européennes pour les buts marqués.

Il suffit de regarder ces noms qu’il laisse traîner dans son sillage.

Plus grand nombre de buts dans toutes les compétitions depuis 2019/20

Roberto Lewandowski : 112

Kylian Mbappé (PSG) : 76

Cristiano Ronaldo (Man United): 76

Erling Haaland (Borussia Dortmund) : 73

Lionel Messi (PSG) : 69

