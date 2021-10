« Robert Lewandowski a été le meilleur au monde ces deux dernières années »

19/10/2021 à 18:23 CEST

Kevin De Bruyne, joueur de la Manchester City, mis le vernis Robert Lewandowski comme le meilleur footballeur du monde. Le joueur belge s’est adressé aux médias avant d’affronter Bruges en Ligue des champions, et a choisi la star polonaise du Bayern Munich comme favorite pour le Ballon d’Or : « Si je devais le dire en me basant sur le Les deux dernières années, je resterais avec Robert Lewandowski. Pour tout ce qu’il a fait et ce qu’il a gagné avec le Bayern Munich. »

L’attaquant de l’équipe allemande a marqué un énorme 41 buts dans la dernière édition de la Bundesliga, en plus de fournir 7 passes décisives. L’attaquant polonais a récolté une séquence de 19 matchs consécutifs marqués entre la saison précédente et la saison en cours. L’exploit acquiert plus de valeur lorsque l’on compare son record avec le maximum de 12 matchs consécutifs de Cristiano Ronaldo ou les 10 de Messi.

De Bruyne a également parlé de City et de l’objectif de remporter la Ligue des champions, pour lequel ils ont été laissés pour compte la saison dernière, lorsqu’ils ont perdu la finale : « Nous ne l’avons pas gagné, mais nous essayons. J’espère que pendant mon séjour ici, nous pourrons y parvenir. Je suis très heureux de ce que nous avons accompli en tant que club au cours des six dernières années. »

Les ‘citoyens’ sont troisièmes du groupe A de la compétition européenne, après leur défaite contre le PSG et le victoire contre Red Bull Leipzig. Un match nul ou une défaite garderait l’équipe de Pep Guardiola hors du classement des huitièmes de finale, Bruges détenant un point de plus que les Anglais.