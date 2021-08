Robert Lewandowski à la recherche d’un nouveau défi

in

Selon SkySports News, la superstar de Poland International et du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est prête à relever un nouveau défi.

Robert Lewandowski veut un nouveau défi

Le Bayern Munich valorise 32 ans à 100 millions de livres sterling et hésite à vendre Talisman

Lewandowski souhaite s’éloigner des géants allemands. Cependant, la valorisation de 100 millions de livres sterling par le Bayern de l’attaquant est susceptible de le priver d’un éventuel déménagement cet été. Ayant rejoint l’équipe munichoise en 2014, il a depuis marqué 297 buts pour le club en 331 apparitions. Une telle forme cohérente et sensationnelle explique ce prix.

Cependant, avec son 33e anniversaire ce week-end, il est peu probable que beaucoup soient prêts à prendre un coup de 100 millions de livres sterling sur un joueur de son âge – en particulier sur un marché COVID-19. Malgré son bon bilan de blessures et sa condition physique incroyable, un prix comme celui d’un attaquant vieillissant rebutera les acheteurs potentiels.

Le buteur prolifique a encore deux ans sur son contrat actuel, ce qui le verra rester au club jusqu’à juste avant son 36e anniversaire. Selon le rapport, il veut que son avenir et son prochain club soient décidés et confirmés avant son 35e anniversaire.

Bien qu’il soit heureux en Allemagne, il est frustré par la réticence du Bayern à sanctionner un déménagement. Cependant, il est catégorique, il fera tout son possible pour éviter de compromettre sa relation avec le club avec lequel il a remporté 18 trophées au cours de ses sept années.

Ce désir de trouver un nouveau club n’est pas tout à fait nouveau. Auparavant, Lewandowski avait exprimé son enthousiasme à l’idée de découvrir un nouveau pays et d’apprendre une langue différente.

Après avoir marqué 41 buts sensationnels en 29 matches de championnat la saison dernière, Lewandowski est toujours clairement au sommet de ses pouvoirs. Tout club qui devait signer l’international polonais espère obtenir au moins deux autres années de forme de classe mondiale de sans doute le meilleur numéro neuf du monde.

Qui pourrait faire un pas pour Robert Lewandowski ?

Il n’y a pas un club au monde qui refuserait une opportunité de signer le joueur de l’année FIFA et UEFA. Cependant, de nombreux géants du football ont des difficultés financières et seront donc hors course pour sa signature.

Chelsea vient de signer Romelu Lukaku pour 97 millions de livres sterling, les excluant potentiellement d’un déménagement. Avec leur embarras de richesse dans des positions d’attaque, ils ne le remplaceront pas. Quant à Barcelone, leurs difficultés financières sont évidentes, les excluant de tout mouvement potentiel.

Manchester City est un club qui a besoin d’un attaquant et qui a les capacités financières pour conclure un accord. Avec un accord pour Harry Kane toujours en suspens, ils pourraient très bien se concentrer sur l’homme du Bayern Munich, qui semble être disponible pour moins cher que le capitaine anglais. Le patron de la ville, Pep Guardiola, a également déjà travaillé avec Lewandowski.

En dehors de cela, il y a très peu de clubs qui remplaceront Robert Lewandowski. Le Paris Saint-Germain est un club qui a le potentiel financier pour un déménagement de cette taille. Pourtant, avec la récente acquisition de Lionel Messi, et avec Neymar et Kylian Mbappe déjà au club, il semble très irréaliste qu’ils soient pour lui.

Tout mouvement semble peu probable cet été. La campagne de Bundesliga a commencé et il reste un peu moins de deux semaines dans la fenêtre de transfert. Cependant, vous pouvez vous attendre à ce que cette nouvelle ait mis un certain nombre de grands clubs en alerte rouge, que ce soit pour cette fenêtre ou la suivante.

Photo principale

Intégrer à partir de .