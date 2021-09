Robert Lewandowski a marqué plus de buts qu’Arsenal la saison dernière et rivalise avec Harry Kane en tant que meilleur attaquant du monde, les deux sont admirés mais un seul a des titres

in

Ils sont sans doute les deux meilleurs avant-centres du monde, mais les deux peuvent être excusés d’avoir encore une puce sur l’épaule lorsque l’Angleterre affrontera la Pologne mercredi – en direct sur talkSPORT.

Harry Kane est peut-être encore légèrement amer qu’un transfert potentiel de 150 millions de livres sterling de Tottenham à Manchester City se soit effondré le mois dernier, tandis que Robert Lewandowski s’est vu refuser un honneur encore plus grand en 2020.

Lewandowski a déjà marqué 10 buts dans toutes les compétitions pour le club et le pays cette saison

Le Polonais venait de mener le Bayern Munich à un sixième titre de Ligue des champions à Lisbonne avec 15 buts dans la compétition, tout en en réussissant 34 au niveau national en route vers un autre titre de Bundesliga.

Devenant l’un des seuls joueurs de l’histoire récente à rivaliser avec Lionel Messi et Cristiano Ronaldo au sommet du jeu en matière de buts, Lewandowski s’est vu refuser un titre bien mérité de Ballon d’Or en raison de la pandémie de COVID-19, qui a vu le prix a été abandonné.

Depuis lors, Kane a également travaillé dur, se rapprochant du record de buts d’Alan Shearer en Premier League, tout en menant l’Angleterre à sa première finale de tournoi majeur depuis 1966.

La paire s’affronte mercredi pour la deuxième fois seulement, après avoir tous deux marqué lors d’une rencontre de Ligue des champions lorsque le Bayern a battu les Spurs 7-2 en 2019.

La seule fois où Lewandowski et Kane se sont rencontrés était une bonne soirée pour le Bayern

Ils auraient pu être des rivaux réguliers si Lewandowski avait effectué un transfert de 8 millions de livres sterling à Blackburn de Sam Allardyce en provenance de Lech Poznan en 2010.

Au lieu de cela, les attaquants sont devenus des rivaux de loin en tant que meilleurs avant-centres du jeu, dominant à la fois pour le club et le pays, malgré des débuts modestes.

La saison dernière, Lewandowski était en excellente forme et a marqué 41 buts en Bundesliga, battant le record de buts de Gerd Muller en une seule saison, ce qui est un exploit.

Le joueur de 33 ans a marqué sept autres buts en compétitions nationales et en Coupe du monde des clubs, tandis qu’il en a marqué huit de plus pour la Pologne, ce qui en fait 56 en une campagne – plus qu’Arsenal (55) n’a réussi en Premier League.

Lewandowski a battu le record de buts de Muller en Bundesliga avec son 41e but de la campagne le dernier jour de la saison dernière

Le manager du Bayern triplement vainqueur et actuel entraîneur de l’Allemagne, Hansi Flick, a déclaré à propos de sa star : “Je dois simplement dire que nous parlons d’un footballeur de classe mondiale comme aucun autre dans le monde actuellement.

“Il est absolument le meilleur joueur devant le but, à l’intérieur de la surface, ces dernières années.”

Pendant ce temps, l’ancien manager Pep Guardiola a salué son attitude lorsqu’il a pris en charge l’attaquant.

“C’est le joueur le plus professionnel que j’aie jamais rencontré”, a-t-il déclaré en 2016.

« Dans sa tête, il pense à la bonne nourriture, au sommeil et à l’entraînement : 24 heures sur 24. Il est toujours là, jamais blessé, car il se concentre sur ces choses.

« Il sait toujours ce qui est important pour être dans la meilleure condition. Mais j’ai toujours été très, très content de lui, dès le premier instant.

Lewandowski n’a pas beaucoup de critiques à faire taire ces jours-ci

Kane, bien qu’il ait joué dans une équipe défensive dirigée par Jose Mourinho, a remporté son troisième Soulier d’or en marquant 23 buts en Premier League la saison dernière.

Pas tout à fait le poids de Lewandowski mais solide compte tenu de la situation des Spurs et de ses propres problèmes de blessures.

Pendant ce temps, il a ajouté 10 buts en compétitions de coupe et en a marqué six pour l’Angleterre en matches internationaux la saison dernière, ce qui le porte à un total de 39.

Deux buts cette pause internationale ont mis Kane 13 de moins que le record de tous les temps de Wayne Rooney de 53 pour l’Angleterre et vous ne le dépasseriez pas pour en obtenir un autre contre la Pologne.

Kane a renvoyé l’Angleterre à la finale de l’Euro 2020 cet été alors qu’il vise à devenir le meilleur buteur de son pays

Kane contre Lewandowski en 2020/21

Harry Kane

Buts en championnat – 23

Buts en coupe – 2

Objectifs européens – 8

Buts internationaux – 6

Total – 39

Robert Lewandowski

Buts en championnat – 41

Buts en coupe – 0

Objectifs européens et mondiaux – 7

Buts internationaux – 8

Totale – 56

Tout comme Lewandowski, le professionnalisme de Kane est ce qui l’a aidé à devenir l’un des meilleurs au monde.

“Quand je l’ai rencontré pour la première fois, il faisait partie des moins de 21 ans et j’ai vu un athlète assez peu développé à l’époque”, a déclaré l’entraîneur anglais Steve Holland à talkSPORT cet été.

“Ce n’était pas une grande personnalité dominante, mais sur le terrain d’entraînement, il était très professionnel, très concentré et un être humain totalement fiable qui était très agréable.

« En termes de talent, il avait une capacité de finition exceptionnelle… c’est vraiment une évidence.

«Mais pied gauche, pied droit, pied latéral, lacets… un joueur qui ne botte pas le ballon vers le but mais choisit une partie du but dans laquelle jouer le ballon. Il y a une grande différence avec ça.

Kane s’est mis en place avec deux buts contre Pacos de Ferreira le mois dernier

Il a poursuivi: “C’est un finisseur vraiment exceptionnel, j’ai eu la chance de travailler avec des gens incroyables, [Didier] Drogba et [Frank] Lampard à travers mon temps à Chelsea, mais rien de mieux que Harry.

« En termes de prise de risque dans un match, si vous lui en donnez, son exécution technique est aussi bonne que tout ce que j’ai certainement jamais vu.

«C’est un joueur qui a gagné en confiance et en conviction depuis lors et a adapté son jeu au fur et à mesure qu’il a mûri.

«Certainement au cours des 12 derniers mois, il est tombé plus bas au milieu de terrain pour être parfois plus un meneur de jeu avec son club.

«Mais cela n’a pas enlevé ses chiffres, il a toujours réussi à marquer des buts et à faire des passes décisives.

«C’est un joueur qui continue de se développer et de s’améliorer. C’est un plaisir absolu de travailler avec lui, si vous voulez un capitaine professionnel modèle, alors c’est votre homme.

Kane est revenu au bercail à Tottenham après l’échec de son déménagement à City

Lewandowski (69) a actuellement plus de buts internationaux que Kane (40) mais le Polonais a également joué 122 matchs contre 63 pour l’Anglais – presque le double.

Et un manque de coéquipiers de classe mondiale pourrait faire dérailler tout espoir que l’as du Bayern remporte un tournoi international, a franchement expliqué le patron de la Pologne, Paulo Sousa.

“Nous voulons rivaliser avec les meilleurs, mais nous savons que nous n’avons pas le même niveau que l’Angleterre”, a-t-il déclaré.

« S’ils perdent un joueur, ils en ont deux ou trois du même niveau. Ici, c’est juste Robert.

« En tant que manager, tu parles de l’équipe mais c’est vrai qu’il y a une grosse différence entre le niveau de Robert et les autres.

Kane pourrait se rapprocher de Lewandowski en matière de buts mais le Polonais est déjà presque inaccessible en matière de trophées

Mais alors que Kane est susceptible d’obtenir une autre chance de remporter la Coupe du monde et le Championnat d’Europe, Lewandowski peut déjà se vanter des titres nationaux dont son rival rêve.

Il a remporté la Bundesliga neuf fois au total, dont sept avec le Bayern Munich et en 2020, il a finalement mis la main sur la Ligue des champions, ce qui a échappé à Kane un an plus tôt.

L’Anglais, cependant, aura le feu dans le ventre après son transfert raté de Manchester City et vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir d’une manière ou d’une autre, les trophées trouveront leur chemin jusqu’à sa porte.

Pour l’instant, le duo s’affrontera à nouveau pendant une seconde et si Lewandowski est en pleine forme, il pourrait lancer une autre clé dans les travaux pour Kane.

