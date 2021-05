Robert Lewandowski admet qu’il ne pense pas au record total de buts de Gerd Muller en Bundesliga

Robert Lewandowski a battu la saison unique de Gerd Muller, le record de la Bundesliga avec son 41e total de la saison avec le dernier coup de pied du football lors de la victoire 5-2 du Bayern Munich sur le FC Augsburg le dernier jour de match de la saison. Les écrivains de fiction n’auraient pas pu écrire un scénario plus dramatique pour Lewandowski, battant enfin le record de longue date de Muller, surtout après avoir raté quatre semaines plus tôt dans le Ruckrunde en raison d’une blessure au genou subie en service international avec la Pologne.

Malgré le record d’une saison de Gerd, Lewandowski admet qu’il ne pense pas au record total de buts de Muller en Bundesliga pour le moment (Az). Il a marqué un total de 365 buts au cours de ses jours de jeu en Bundesliga, et Lewandowski est actuellement deuxième sur la liste avec 277 buts après avoir dépassé Klaus Fischer plus tôt cette saison. «Je n’ai pas pensé aux 365 buts de Gerd Müller. Ce record est si loin et pas encore dans ma tête », a admis le numéro 9 du Bayern.

Lewandowski doit marquer 88 buts pour égaler la marque de Muller de 365 buts, donc avec son taux de production actuel, il pourrait très bien le faire en trois saisons. Il a marqué 41 buts cette saison, 34 buts la saison dernière, 22 buts lors de la saison 2018/2019 et 29 buts lors de la saison 2017/2018. Sur la base de cette forme, il finirait par battre le record de Muller à un moment donné au cours de l’une des deux ou trois prochaines saisons.

Bien sûr, le décompte total de Lewandowski en Bundesliga comprend son mandat au Borussia Dortmund, où il a passé quatre saisons avant de passer au Bayern pour un transfert gratuit. Revenant sur son temps avec Die Schwarzgelben, il a admis que c’était un ajustement difficile de déménager en Allemagne et qu’il lui a fallu un certain temps pour trouver son équilibre. «Les dix premiers mois en Allemagne ont été difficiles – vivre ici et s’y habituer. J’ai dû faire beaucoup de choses par moi-même, ce qui a demandé beaucoup d’énergie. Le garçon alors âgé de 21 ans et le garçon bientôt âgé de 33 ans – c’est un monde complètement différent », a-t-il expliqué.

