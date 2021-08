Robert Lewandowski atteint 300 buts pour le Bayern Munich

Robert Lewandowski a franchi un cap lors de la victoire 5-0 du Bayern Munich sur le Hertha BSC.

Une demi-heure après que Thomas Müller ait mis le Bayern 1-0, Lewandowski a doublé le score avec une série de têtes à bout portant qui ont d’abord frappé la barre, puis le fond des filets. En seconde période, une belle série de passes de Müller et Leroy Sané a retrouvé Lewandowski, et le capitaine polonais a tapé le ballon dans un filet vide pour son deuxième du match et son 300e but au total pour le FC Bayern.

Lewandowski a ainsi atteint ce cap en seulement 333 matchs, avec une moyenne de près d’un but par match. Il a également enregistré 65 passes décisives dans le processus. Ses buts ont aidé le Bayern à remporter une myriade de titres, dont le sextuple historique de la saison dernière.

Lewy était loin d’avoir fini, cependant, et il a obtenu son premier tour du chapeau de la saison plus tard dans le match après s’être accroché à une tête de Tanguy Nianzou. Il a ainsi marqué trois buts ou plus en un seul match de championnat pour la 15e fois, tout un exploit.

Malgré son dernier record, cependant, Lewandowski n’en a pas fait grand cas. Après le match, il a déclaré : « Je ne pense pas aux records. Je suis juste concentré sur mes tâches avant chaque match. Quand l’équipe joue bien, j’en profite. Je suis toujours heureux d’aider l’équipe.

Eh bien, l’aide qu’il fait en effet. Voici de nombreux autres buts du Bayern pour Lewy!