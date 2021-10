Robert Lewandowski attend que le Bayern Munich l’approche avec un nouveau contrat

Il semble que Robert Lewandowski soit satisfait de son séjour à Munich et aimerait le voir continuer.

Selon Christian Falk de Bild, l’attaquant du Bayern Munich aimerait prolonger son contrat avec le club jusqu’en 2025. Le contrat actuel de Lewandowski expire en 2023. À tout le moins, Lewandowski aimerait que le club indique qu’il est prêt à prolonger son Contrat.

Cela ne devrait pas être un trop gros problème, car le Bayern a déjà réaffirmé son statut en disant que Lewandowski n’est pas à vendre à n’importe quel prix plusieurs fois. L’ancien PDG Karl-Heinz Rummenigge, pour sa part, a déclaré qu’il pensait que le Bayern était intéressé à attacher Lewandowski au-delà de son contrat actuel. Lewandowski lui-même a également exprimé sa satisfaction de jouer pour le Bayern lorsqu’il a remporté le prix du Soulier d’or européen et a effectivement mis fin aux rumeurs de transfert persistantes. Des clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain seraient intéressés par la signature du Pôle.

Il y a eu des discussions sur un remplacement potentiel de Lewandowski au cours des derniers mois, Erling Haaland du Borussia Dortmund étant l’un des noms les plus notables. Cependant, à en juger par les inévitables frais de transfert exorbitants, sans parler des manigances que l’agent de Haaland, Mino Raiola, apportera, il peut être plus sage de se concentrer sur le maintien de Lewandowski plutôt que de poursuivre un nouveau joueur. Après tout, Lewandowski est dans la forme de sa vie, il serait donc peu logique d’essayer de chercher un remplaçant.

Le seul facteur qui pourrait entraver une prolongation de contrat serait l’âge de Lewandowski – l’attaquant aura 35 ans une fois son contrat expiré. Cependant, nous avons vu des gens comme Zlatan Ibrahimovic et Cristiano Ronaldo jouer au plus haut niveau à un âge avancé, et compte tenu du plus grand soin que Lewandowski met dans son corps et sa carrière, imaginer qu’il peut faire la même chose n’est pas trop loin -récupéré.

Bien qu’il ne s’agisse que d’une seule information et que nous devrons attendre d’autres nouvelles le confirmant, il est néanmoins rassurant que Lewandowski veuille passer plus d’années au Bayern, et potentiellement mettre fin à sa carrière à Munich.