Robert Lewandowski a admis que c’était « dangereux » en Albanie car son équipe polonaise a été bombardée de bouteilles et d’objets après avoir marqué.

Karol Swidersky a donné à son équipe un but à la 77e minute pour mener 1-0 lors de leur qualification cruciale pour la Coupe du monde.

Les joueurs polonais ont été bombardés de bouteilles et d’objets

L’incident s’est produit après que la Pologne a pris la tête

Mais il y a eu des scènes choquantes alors que des missiles pleuvaient sur les joueurs polonais, qui célébraient leur but.

Kamil Glik réagit furieusement tandis que Lewandowski se tenait les mains levées en l’air.

La Pologne a quitté le terrain à la suite de cet incident dégoûtant et le match a été suspendu pendant environ 20 minutes.

Les joueurs sont finalement revenus et ont joué les 13 minutes restantes pour terminer le match.

Lewandowski a qualifié les scènes en Albanie de « dangereuses »

Ils ont tenu bon pour gagner 1-0 et ont devancé l’Albanie à cette deuxième place importante.

L’Angleterre est actuellement en tête du groupe, mais une deuxième place les verrait entrer dans les play-offs pour une place à Qatar 2022.

« Après le but, il y avait des bouteilles pleines qui volaient, donc c’était un peu dangereux, mais nous sommes revenus et avons terminé le match », a déclaré le capitaine polonais Robert Lewandowski.

Une interview d’après-match avec Swiderski a également été écourtée car des bouteilles lui ont à nouveau été lancées.

Il y a également eu des scènes violentes lors des éliminatoires de la Coupe du monde de l’Angleterre contre la Hongrie alors que les fans se sont affrontés avec la police à l’intérieur de Wembley.

Le match de qualification pour la Coupe du monde entre l’Albanie et la Pologne a été suspendu après que des supporters locaux ont lancé des missiles sur le terrain alors que les joueurs polonais célébraient leur but. pic.twitter.com/nktg7Kpf6O – Sky Sports News (@SkySportsNews) 12 octobre 2021

Les supporters hongrois ont encore une fois fait la une des journaux pour toutes les mauvaises raisons

La FIFA a condamné les troubles qui ont entaché les deux matchs du groupe.

L’instance dirigeante mondiale du football a déclaré dans un communiqué: « La FIFA analyse actuellement les rapports des matches de qualification pour la Coupe du Monde de la FIFA hier soir afin de déterminer l’action la plus appropriée.

« La FIFA condamne fermement les incidents Angleterre contre Hongrie et Albanie contre Pologne et tient à déclarer que sa position reste ferme et résolue en rejetant toute forme de violence ainsi que toute forme de discrimination ou d’abus.

« La FIFA a une position de tolérance zéro très claire contre un comportement aussi odieux dans le football. »

