Robert Lewandowski discute de son avenir et de son travail avec Julian Nagelsmann au Bayern Munich

Les fans de football du monde entier qui regardent le Bayern Munich se demandent constamment comment Robert Lewandowski est capable de faire ce qu’il fait avec une telle sublimité. Le tueur à gages polonais a contribué un total de 39 buts et sept passes décisives en 27 apparitions (!!!!) en Bundesliga, et n’est qu’à deux buts de battre le record de Gerd Müller du plus grand nombre de buts en une seule saison.

Lors d’un entretien avec Tuttosport, Lewandowski a discuté de questions, notamment de son avenir à Munich et de ses réflexions sur la façon dont les circonstances (ou juste France Football) lui ont confisqué le Ballon d’Or tant mérité.

Lewandowski a clairement indiqué qu’il était heureux au Bayern et qu’il ne réfléchissait actuellement pas à une sortie. Il a déclaré: «J’ai un contrat au Bayern et je suis très bon dans ce club. Nous parlons de l’un des meilleurs clubs 3-4 d’Europe et du monde. Pour jouer pour le Bayern, il faut accepter de gagner quelque chose chaque année. Les attentes sont très élevées ici. Il faut toujours être le meilleur. »

Bayern sous Hansi Flick est comme ce film que vous souhaitez ne jamais terminer. Malheureusement, les choses se sont rapidement aggravées au club et en une minute à New York, l’entraîneur-chef nous dit adieu. On a demandé à Lewandowski ce qu’il pensait de la transition rapide vers «l’ère Julian Nagelsmann». Il a commenté:

«Nous sommes le Bayern, donc nous ferons de notre mieux pour remporter à nouveau tous les trophées avec Nagelsmann. Pour moi, cela ne change pas grand-chose: je dois marquer sous Flick et je devrai continuer à le faire sous le nouveau manager afin d’aider l’équipe. Marquer des buts est quelque chose que j’aime. Quand je marque et que nous gagnons, tout va mieux. »

Lewandowski ne remportant pas le Ballon d’Or est quelque chose que la plupart des gens ont accepté, y compris l’attaquant lui-même. Il a déclaré: «Je suis fier de ce que j’ai fait en 2020, mais je n’y pense plus. La première pensée est toujours de gagner de nouveaux titres avec mes coéquipiers, avec le Bayern. Les récompenses personnelles sont agréables, mais elles sont une conséquence des résultats de l’équipe. »

Où Robert Lewandowski a placé tous ses 46 buts pour le Bayern Munich cette saison. Regardé combien ont été cachés dans chaque coin inférieur pic.twitter.com/QoiuTrGqs0 – Stefan Bienkowski (@SBienkowski) 9 mai 2021

(Citations via @iMiaSanMia sur Twitter)