Robert Lewandowski dit que le Bayern Munich a creusé sa propre tombe avec un déficit précoce

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski savait que son équipe était en difficulté lorsqu’elle a perdu 2-0 en première mi-temps.

Le FC Augsburg savait déjà qu’il était dépassé, alors l’avance précoce leur a permis de prendre du recul et de jouer un style plus compact qui a frustré les Bavarois, y compris Lewandowski.

« Nous n’avons pas assez bien joué et n’avons pas montré ce que nous pouvons faire. Tout n’a pas fonctionné. Le fait que nous ayons laissé deux buts, c’est trop. Dans certaines parties, nous aurions dû jouer plus vite. C’est autre chose quand vous encaissez deux buts, alors l’adversaire peut jouer plus profondément. Nous devons regarder vers l’avenir maintenant et montrer à nouveau notre football », a déclaré Lewandowski (tel que capturé par FCBayern.com).

Lewandowski a ramené le Bayern Munich à un déficit d’un but seulement deux minutes après le deuxième but du FC Augsburg, mais le mal était fait. Trois points sont allés au FC Augsburg, tandis que le Bayern Munich s’est demandé ce qui s’était passé.

