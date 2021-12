Robert Lewandowski dit qu’il est le meilleur joueur du monde alors qu’il discute de la perte du Ballon d’Or contre Lionel Messi, la star du Bayern Munich laisse la porte ouverte au transfert de Man City

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a dévoilé son chagrin au Ballon d’Or et s’est nommé meilleur joueur du monde.

Le Ballon d’Or est largement connu comme le plus grand prix individuel du football, et Lewandowski semblait être un shoo-in pour ramasser le ballon d’or en 2020.

.

Beaucoup pensent que Lewandowski, qui a été nommé attaquant de l’année, aurait dû gagner le gros

.

Messi a déclaré que le finaliste méritait de gagner en 2020, mais comme le souligne Lewandowski, ses chiffres étaient encore meilleurs en 2021

En 2020, le Polonais a réussi 47 buts en 44 matchs au cours d’une année au cours de laquelle le Bayern a remporté un triplé célèbre en grande partie grâce au score imparable de Lewandowski.

Le seul prix qui a fait allusion à la machine à marquer des buts de 33 ans était le Ballon d’Or, l’édition 2020 du prix étant abandonnée en raison de la pandémie de COVID-19.

La cérémonie de 2021 a eu lieu fin novembre et Lewandowski a été battu à la couronne par le vainqueur argentin de la Copa America et attaquant du Paris Saint-Germain Lionel Messi, qui a décroché son septième titre.

Messi a rendu hommage à Lewandowski lors de son discours de victoire, affirmant que le prix 2020 aurait dû être le sien, mais dans une interview à l’Expo Dubaï, Lewandowski a tenu à souligner que ses chiffres étaient en fait meilleurs en 2021.

.

Lewandowski a remporté un nombre ou des récompenses à Dubaï, mais ce n’est rien comparé au Ballon d’Or

« J’ai eu tellement de questions sur le Ballon d’Or », a-t-il admis. « L’année dernière, ils l’ont annulé, je ne pouvais pas y aller, j’ai gagné tout ce que je pouvais gagner.

« Cette année, j’ai marqué 69 buts en une saison, alors vous savez…

« J’ai fait tout ce que j’ai pu faire, car en Ligue des champions contre le PSG j’étais blessé, je ne pouvais pas jouer.

« Mais avec ma performance, avec moi-même, si je me tiens devant le miroir, je peux me dire » tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as marqué 69 buts, tu as gagné le championnat d’Allemagne et tu peux être fier de toi « .

.

Les récompenses de Lewandowski n’iront pas très loin pour compenser son camouflet de balle d’or

.

Mais le Polonais est catégorique, il est le meilleur

« Je respecte les autres joueurs parce que ce sont de grands joueurs mais je sais que pour moi, c’est important d’être moi-même et de toujours penser positivement. »

Lewandowski a ensuite été invité à trancher le débat séculaire entre les deux grands modernes du jeu, Cristiano Ronaldo et Lionel Messi.

« Je choisis Lewandowski », a-t-il déclaré, montrant exactement qui il pense être le meilleur joueur du monde.

Il y a des spéculations sur l’avenir de Lewandowski à l’Allianz Arena, son contrat avec le Bayern devant expirer à l’été 2023 après avoir été lié à Manchester City lors de la dernière fenêtre de transfert.

.

Erling Haaland pourrait-il être le successeur de Lewandowski au Bayern ?

Interrogé sur son contrat, le capitaine polonais a déclaré : « Je n’y pense pas.

« Je suis content de la situation en ce moment et je me concentre sur la saison en cours. Je suis habitué aux rumeurs chaque année donc ça ne me dérange pas. Je n’ai pas lu la presse depuis longtemps.

Interrogé sur le fait d’avoir un défi ailleurs, il a déclaré : « Je suis toujours prêt à relever le défi. Je ne sais pas si ce serait nouveau, mais je suis toujours prêt.

