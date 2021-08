Robert Lewandowski du Bayern Munich comprend la complexité de travailler avec différents ailiers

L’attaquant du Bayern Munich Robert Lewandowski a travaillé avec des ailiers extrêmement talentueux au cours de sa carrière.

Qu’il joue avec des ailiers inversés, des ailiers marquants, des ailiers meneurs de jeu ou autre, Lewandowski peut trouver le moyen de faire ce qu’il fait le mieux – mettre le ballon dans le filet.

Lorsqu’on lui a demandé comment travailler avec des ailiers inversés changeait son approche, Lewandowski a déclaré que tout n’était qu’une question d’anticipation.

“Cela change la dynamique en attaque mais vous devez simplement apprendre à lire vos coéquipiers et anticiper leurs mouvements”, a déclaré Lewandowski à .. «Certains ailiers sont plus intéressés à marquer eux-mêmes que d’autres, mais cela ne signifie pas que vous n’aurez aucune chance : s’ils tirent plus souvent, il y aura plus de ballons lâches du gardien ou des défenseurs dont vous pourrez profiter. Il suffit d’avoir une longueur d’avance. »

Lewandowski travaille actuellement avec un corps d’ailiers qui ont eu des problèmes de cohérence avec Leroy Sane, Serge Gnabry et Kingsley Coman. Alors que ces trois joueurs peuvent être considérés plus comme des ailiers buteurs que comme des meneurs de jeu, le jeune Jamal Musiala s’est avéré très capable de créer une attaque sur le flanc.

Le premier Arjen Robben et Franck Ribéry ne le sont pas, mais Lewandowski a toujours trouvé un moyen de le faire fonctionner de manière cohérente.