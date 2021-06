Robert Lewandowski du Bayern Munich craint que la qualité du football ne souffre d’un calendrier condensé

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, pense que le calendrier condensé qui a eu lieu au cours de la dernière année pourrait entraîner une baisse de la qualité du jeu.

“Tant de gens oublient que nous sommes des humains, nous ne sommes pas des machines, nous ne pouvons pas jouer tous les jours au plus haut niveau de performance”, a déclaré Lewandowski au Times (tel que capturé par .). « Nous avons déjà tellement de matchs. Pour le football, et pour les jeunes joueurs, ce sera le gros problème, rester au sommet pendant de nombreuses années, car maintenant, et peut-être les deux prochaines années, ce sera extrême : tant de gros matchs. À long terme, il sera difficile pour les joueurs de rester au sommet et de montrer leur meilleure qualité, pas parfois mais tout le temps. »

Robert Lewandowski craint que le volume de temps requis des joueurs finisse par nuire au jeu car il y a peu de temps pour le repos et la récupération.Photo de Foto Olimpik/NurPhoto via .

Lewandowski, cependant, ne parle pas seulement des effets que COVID-19 a eu sur le calendrier du jeu mondial. Avec autant de compétitions au niveau des clubs et au niveau international, Lewandowski craint que les joueurs n’aient tout simplement pas assez de temps pour récupérer. De plus, l’international polonais pense que les fans pourraient s’ennuyer car le match pourrait ne plus être considéré comme spécial.

« Si nous parlions d’un ou deux ans, c’est quelque chose de différent, mais nous parlons des cinq ou dix prochaines années », dit-il. «Et même pour les fans, je pense que tant de matchs seront plus ennuyeux, car si vous attendez les matchs plus longtemps, il y a plus d’attentes pour ce match, ce sentiment que vous attendiez cela. La qualité des jeux va baisser. Il n’est pas possible de rester avec cette qualité au sommet avec autant de jeux.

Lewandowski a peut-être raison, mais les fans sont inconstants et diversifiés. Certains aiment le jeu pour ce qu’il est et ce qu’il signifie, tandis qu’un autre segment loue l’abondance de jeux parce qu’ils ont des intérêts de fantaisie et de jeu.

Quoi qu’il en soit, l’inquiétude de Lewandowski concernant une baisse de la qualité pourrait être vraie. Les joueurs prennent déjà énormément de mesures préventives pour prendre soin d’eux physiquement. Qu’il s’agisse d’entraînements de force, de vitesse et d’agilité, de séances d’endurance, d’exercices de flexibilité et de mesures diététiques, les joueurs d’aujourd’hui font, dans l’ensemble, tout ce qu’ils peuvent pour préparer leur corps à un horaire rigoureux. La question demeure, cependant, combien est trop?