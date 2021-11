Robert Lewandowski du Bayern Munich dit que les bonnes chances ont été difficiles à trouver

L’attaquant du Bayern Munich, Robert Lewandowski, a évoqué un sommet récemment relevé concernant l’offensive de son équipe : un manque d’espace.

Avec une formation hybride poussant plus d’attaquants dans le dernier tiers – et parfois des équipes adverses qui sont assises en profondeur – Lewandowski dit qu’il n’a pas été facile d’obtenir de bonnes opportunités en attaque.

«Au Bayern, il n’a pas été facile pour moi récemment de trouver des situations de but ou une place sur le terrain. Lorsque vous jouez avec six joueurs offensifs et que vos adversaires sont très défensifs, ce n’est pas une chose facile pour un attaquant. Lors des derniers matchs, il m’a fallu du temps pour trouver une place et récupérer le ballon. Et même quand je l’obtiens, il y a encore trop de monde. Il y a eu des matchs où je n’ai pas eu beaucoup de balles pendant les 20 premières minutes, j’ai dû descendre très profondément pour l’obtenir », a déclaré Lewandowski (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Bien sûr, nous créons des occasions tôt ou tard, mais je ne trouve pas cela si facile. Pour moi, c’est aussi parfois difficile, même si je sais que j’ai besoin de patience. J’ai depuis longtemps cessé d’aborder les matches de l’équipe nationale de la même manière qu’au Bayern.

Il semble que Lewandowski soit de plus en plus frustré par la situation, mais l’attaquant ne comparerait pas le fonctionnement offensif de son équipe de club par rapport à la façon dont la Pologne joue.

«Ce sont des tactiques complètement différentes, un niveau différent, nous jouons juste différemment. J’essaie de tirer le meilleur parti de ce que j’ai. Je ne compare jamais les chances que je pourrais avoir au Bayern et en équipe nationale. Cela n’a pas de sens », a déclaré Lewandowski.