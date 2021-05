Robert Lewandowski du Bayern Munich est plus motivé que jamais

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, s’est entretenue avec Bundesliga.com pour une longue interview et le Hitman polonais a donné un aperçu de ce qui le motive.

«Vous savez, pour moi, la motivation n’est pas d’être le meilleur ou d’être l’un des meilleurs pendant cinq minutes. Je sais ce que signifie être au sommet mais rester au sommet. Je suis prêt pour cela, pendant des années, j’ai essayé d’être au sommet, pas seulement pendant une saison, et je sais que pour être au sommet pendant longtemps, il faut travailler dur », a déclaré Lewandowski. «Je veux montrer qu’il ne s’agit pas de ce qui se passe en un an, peu importe le nombre de titres que vous avez gagnés, vous pouvez toujours gagner plus. C’est mon ambition, je suis un gars qui ne pense pas au passé, je pense à l’avenir, à ce qui peut arriver, que puis-je faire de plus, que puis-je faire de mieux. Et je veux continuer à apprendre, c’est toujours dans mon esprit.

Robert Lewandowski veut juste gagner.Photo par Alexander Hassenstein / .

Lewandowski, qui est sur le point d’égaler au moins le record de buts de Gerd Müller en Bundesliga, sait que vouloir constamment apprendre et grandir en tant que joueur est un facteur important qui explique pourquoi son jeu a pu évoluer.

«Je ne pense pas tout savoir et je suis le meilleur. J’ai besoin de m’entraîner, de m’entraîner pour faire quelque chose de mieux, peut-être », a déclaré Lewandowski. “C’est pourquoi j’ai l’ambition d’être au sommet et meilleur, même si j’ai déjà 32, 33 ans cette année, mais l’âge n’est qu’un chiffre pour moi, je peux jouer au football pendant de très nombreuses années.”

Quant à la suite et comment il continuera à rester motivé, Lewandowski veut juste plus de titres.

«Jouer pour le Bayern Munich, c’est toujours la même chose, chaque année, il faut être le meilleur, que ce soit en Bundesliga, en coupe ou en Ligue des champions et je dois dire que j’aime être au sommet et le joueur avec beaucoup d’attentes. sur lui parce que je n’ai pas peur de ça, j’aime ça », a déclaré Lewandowski. «Bien sûr, parfois les attentes sont trop grandes mais je n’ai pas peur de ça et je pense que tous ceux qui jouent pour le Bayern Munich savent que pour être bon ne suffit pas, il faut être très bon.