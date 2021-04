Robert Lewandowski du Bayern Munich est un grand fan de la star du tennis Roger Federer

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, est connue pour son dynamisme interne et sa capacité à tirer la motivation du chemin difficile qu’il a parcouru pour devenir la célébrité.

Le Hitman polonais s’inspire également d’un joueur vedette d’un autre sport: le tennis GOAT Roger Federer.

“Il est un excellent modèle, non seulement pour les autres athlètes, mais aussi pour moi”, a déclaré Lewandowski à TennisWorldUSA.com de Federer. «C’est un sportif qui joue au plus haut niveau depuis des années et qui démontre à quel point il est une personne formidable.

Robert Lewandowski admire Roger Federer pour son talent, son dynamisme, sa constance et sa longévité. Photo par Angel Castillo / Jam Media / .

Lorsqu’on lui a demandé s’il avait déjà rencontré Federer, qui a 20 titres majeurs et 103 titres au total, Lewandowski a admis qu’il n’avait pas cette chance.

«Roger? Non. Mais j’ai rencontré Novak (Djokovic), peut-être que j’aurais dû apporter son livre avec moi », a plaisanté Lewandowski.

Federer, originaire de Suisse, est connu pour être un partisan majeur de Bâle. Peut-être qu’une rencontre avec Lewandowski peut influencer le fandom du grand tennis au Rekordmeister allemand et rayer également un élément de la liste des seaux pour l’international polonais.