Robert Lewandowski du Bayern Munich et Kylian Mbappe du PSG ne veulent pas voir des Coupes du monde plus fréquentes

Lorsque Robert Lewandowski du Bayern Munich et la star du Paris Saint-Germain Kylian Mbappe se sont rencontrés aux Globe Soccer Awards, le dup a été interrogé sur la situation entourant le désir de la FIFA d’organiser des Coupes du monde plus fréquentes.

Aucun des deux joueurs n’était en faveur.

« Nous avons tellement de matchs chaque année, tellement de semaines difficiles, non seulement les matchs mais la préparation de la saison, la préparation des grands tournois », a déclaré Lewandowski (tel que capturé par la BBC). « Si vous voulez offrir quelque chose de spécial, quelque chose de différent, nous avons aussi besoin d’une pause. Si nous organisons une Coupe du monde tous les deux ans, on s’attend à ce que le moment où les footballeurs jouent à un niveau élevé diminue. C’est physiquement et mentalement impossible.

Comme Lewandowski, Mbappe était préoccupé par la sécurité des joueurs et le tournoi perdait son sens en se produisant plus souvent.

« La Coupe du monde est la Coupe du monde », a déclaré Mbappé. « C’est quelque chose de spécial parce que c’est quelque chose [held] tous les quatre ans. [It is] la meilleure chose, la meilleure compétition au monde. Si vous le tenez tous les deux ans, il peut commencer à être normal de jouer [in the] Coupe du monde. Je veux dire que ce n’est pas normal. Cette [should be] Quelque chose de génial. Nous jouons plus de 60 matchs en un an. Vous avez les Euros, la Coupe du Monde, maintenant la Ligue des Nations, autant de compétitions. On est content de jouer mais quand c’est trop, c’est trop. Nous devons récupérer, nous devons rester détendus. Si les gens veulent voir la qualité du jeu, l’émotion, voir ce qui fait la beauté du football, je pense que nous devons respecter la santé des joueurs.