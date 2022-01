Robert Lewandowski du Bayern Munich évite habilement le débat Lionel Messi contre Cristiano Ronaldo

À un moment donné lors de son voyage à Dubaï pour les Globe Soccer Awards, la star du Bayern Munich Robert Lewandowski savait qu’on lui poserait la grande question : Lionel Messi ou Cristiano Ronaldo ?

Lewandowski – comme toujours – avait la bonne façon de répondre.

« Je choisis Lewandowski. J’ai eu tellement de questions sur le Ballon d’Or. L’année dernière, ils l’ont annulé, je ne pouvais pas y aller, j’ai gagné tout ce que je pouvais gagner », a déclaré Lewandowski à l’Expo Dubaï. « Cette année, j’ai marqué 69 buts en une saison, donc vous savez… j’ai fait tout ce que je pouvais, car en Ligue des champions contre le PSG, j’étais blessé, je ne pouvais pas jouer. Mais avec ma performance, avec moi-même, si je me tiens devant le miroir, je peux me dire « tu as fait tout ce que tu pouvais, tu as marqué 69 buts, tu as gagné le championnat d’Allemagne et tu peux être fier de toi. Je respecte les autres joueurs parce que ce sont de grands joueurs mais je sais que pour moi, c’est important d’être moi-même et de toujours penser positivement.

Voilà… la façon définitive de répondre à cette question.