Robert Lewandowski du Bayern Munich explique à quoi pourrait ressembler le succès à l’avenir pour la Pologne

La star du Bayern Munich, Robert Lewandowski, n’a pas vu l’équipe nationale de Pologne atteindre les résultats qu’elle souhaitait aux Championnats d’Europe, mais cela ne signifie pas que le détenteur du record d’une saison de Bundesliga se sent insatisfait de représenter son pays.

“Lorsque vous venez à un camp d’entraînement de l’équipe nationale, vous rêvez de bons résultats, que l’équipe se comprenne, soit fière de l’équipe et profite des victoires”, a déclaré Lewandowski dans une interview accordée au site Web de l’équipe nationale de Pologne. « Je suis épanouie dans une certaine mesure mais cela ne me rend pas plus faible car chaque succès me pousse à atteindre le suivant. Je ne suis pas une personne qui pense intérieurement qu’elle n’a pas besoin de continuer à essayer. J’ai toujours été comme ça et ce manque de sentiment d’accomplissement me rend plus fort.

Lorsqu’on lui a demandé ce qui représenterait un succès pour la Pologne, Lewandowski a adopté une approche pragmatique.

« Nous devons être bien préparés, l’entraînement nous aidera beaucoup car en mars, il n’y avait pas beaucoup de temps pour s’entraîner. Le travail d’équipe et le rythme de jeu seront meilleurs à l’Euro. Nous devons jouer dur et croire que nous réussirons. Mais qu’est-ce que ça veut dire? Certes, la promotion en phase à élimination directe est un début, mais en repensant au championnat de France précédent, je sais qu’une situation peut changer la donne, vous donner l’assurance que vous pouvez poursuivre les objectifs les plus élevés », a déclaré Lewandowski. « Le premier match sera important car il donne à l’équipe un sentiment d’estime de soi, lui permet de déployer ses ailes et de soulager un peu ce stress. Je suis moi-même curieux, j’aimerais connaître la réponse à cette question, mais pour moi, le succès signifierait aussi que nos fans seraient fiers de tout ce que nous avons accompli, contre qui nous avons joué et comment nous avons joué.

Une chose dans laquelle Lewandowski sait absolument qu’il ne veut pas être impliqué est de choisir l’équipe. Le tueur à gages polonais laissera volontiers cela au personnel d’entraîneurs.

« C’est à l’entraîneur de décider qui appeler. Il connaît les joueurs, combien et comment ils jouent, s’ils seront capables de mettre en œuvre sa tactique », a déclaré Lewandowski. “Mon approche personnelle et émotionnelle est une chose, mais nous, les joueurs, n’avons pas notre mot à dire sur la question. Il y a des joueurs qui font partie de l’équipe depuis de nombreuses années et ils sont partis maintenant, même s’il y avait un lien étroit avec eux. Nous sommes humains, nous avons des émotions et parfois nous aimerions prendre de telles décisions, mais c’est le rôle de l’entraîneur-chef.