Robert Lewandowski du Bayern Munich honoré de battre le record de buts de Gerd Muller pour l’année civile

Avec son but à la 87e minute lors de la victoire 4-0 du Bayern Munich sur le VfL Wolfsburg pour clôturer le Hinrunde, Robert Lewandowski a battu un autre record de buts de Gerd Muller. Avec ce qui était son 43e but en Bundesliga en 2021, il a battu le record de Muller de buts en Bundesliga marqués en une seule année civile, qui était de 42 buts depuis la saison 1971/72. Au total, il n’a plus que 69 buts de retard sur le record de buts de Muller en Bundesliga, après avoir battu le record de buts en une seule saison la saison dernière avec 41 buts.

Lewandowski marque le but numéro 4⃣3⃣ de l’année civile, battant le record de Gerd Müller, qui avait duré 49 ans. https://t.co/PzdZJ3rdiQ – Bundesliga anglaise (@Bundesliga_EN) 17 décembre 2021

Comme un bon vin, Lewandowski semble s’améliorer continuellement avec l’âge et il ne montre absolument aucun signe de ralentissement de si tôt. Tant qu’il restera avec le Bayern pendant encore quelques saisons, il n’y a aucune raison pour qu’il ne devrait pas, à tout le moins, égaler le record de buts de tous les temps de Muller en Bundesliga. La fin de la saison dernière était un conte de fées lorsqu’il a battu le record d’une seule saison avec pratiquement le dernier coup de pied du football de la saison pour le Bayern lors de sa victoire 5-2 sur le FC Augsburg.

En fin de compte, Lewandowski a déclaré qu’il était juste honoré d’être dans la même conversation avec un nom comme Gerd Muller qui est synonyme à la fois du FC Bayern Munich et de la Bundesliga elle-même. «C’est un grand honneur pour moi d’être là avec un si grand nom et une si grande personnalité. Je sais ce que cela signifie d’avoir des records aussi exceptionnels. Ce n’est pas facile », a-t-il déclaré sur Bild Live, retranscrit par @iMiaSanMia sur Twitter.

Si Lewandowksi continue de marquer au rythme où il est, il lui faudrait au moins deux saisons supplémentaires pour égaler ou améliorer le record de tous les temps de Muller en Bundesliga, mais il a admis que ce n’était pas quelque chose auquel il pensait vraiment en ce moment. « Il y a aussi des records qui ne peuvent pas être battus. Cela n’aide pas à trop y penser. Cela vient tout seul, automatiquement », a-t-il déclaré.